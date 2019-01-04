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Минувший год принес Порошенко $20 млн и 12-кратный рост доходов
04 января 2019, 23:09 • 38 • Политика
Украинский президент Петр Порошенко подал первую в новом, 2019 году декларацию о доходах, из которой следует, что его доходы в минувшем году составили около $20 миллионов.
Как следует из Единого госреестра деклараций Украины, $19 миллионов украинский лидер получил от инвестиционного банка "Ротшильд". Остальную часть его доходов составляют отчисления фонда "Прайм Эссетс Капитал".
Согласно представленным данным, в 2018 году доходы украинского президента по сравнению с прошлым годом возросли в 12 раз.
Ранее был опубликован ежегодный рейтинг "Топ-100 самых богатых украинцев" по версии издания "Новое время", из которого следовало, что в 2018 году Порошенко занял шестое место с состоянием в $1,1 миллиарда. Ключевым активом президента-олигарха остается корпорация Roshen.
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