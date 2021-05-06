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Минутное появление русского Ил-96 вызвало негодование Эстонии: Послу вручена нота
06 мая 2021, 22:20 • 42 • В мире
В Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства самолётом ил-96 из России. По информации главного штаба Сил обороны Эстонии, воздушное судно засекли возле острова Вайндлоо. Ил-96, по утверждениям Таллина, пробыл в республике около минуты.
Послу России в Эстонии Александру Петрову была вручена нота в связи с приписываемым самолёту Ил-96 нарушением воздушного пространства республики. Как говорится в сообщении Главного штаба Сил обороны Эстонии, самолёт вторгся в воздушное пространство страны и около минуты пробыл в районе острова Вайндлоо.
При этом, говорится в заявлении военных, транспондер самолёта был включён, но плана полёта у Ил-96 не было.
В связи с инцидентом эстонский МИД вызвал посла России в стране Александра Петрова. В нашей дипмиссии подтвердили вызов дипломата, передаёт ТАСС.
В Таллине с негативом отнеслись к этому инциденту. В заявлении МИД страны говорится, что "это очень досадный и серьёзный инцидент", повторение которого "совершенно неприемлемо".
Кроме того, отмечается, что в разговоре с русским послом представители Эстонии выразили несогласие с недавними санкциями России против европейских чиновников.
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