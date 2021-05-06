Минутное появление русского Ил-96 вызвало негодование Эстонии: Послу вручена нота

В Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства самолётом ил-96 из России. По информации главного штаба Сил обороны Эстонии, воздушное судно засекли возле острова Вайндлоо. Ил-96, по утверждениям Таллина, пробыл в республике около минуты.

Послу России в Эстонии Александру Петрову была вручена нота в связи с приписываемым самолёту Ил-96 нарушением воздушного пространства республики. Как говорится в сообщении Главного штаба Сил обороны Эстонии, самолёт вторгся в воздушное пространство страны и около минуты пробыл в районе острова Вайндлоо.

При этом, говорится в заявлении военных, транспондер самолёта был включён, но плана полёта у Ил-96 не было.

В связи с инцидентом эстонский МИД вызвал посла России в стране Александра Петрова. В нашей дипмиссии подтвердили вызов дипломата, передаёт ТАСС.

В Таллине с негативом отнеслись к этому инциденту. В заявлении МИД страны говорится, что "это очень досадный и серьёзный инцидент", повторение которого "совершенно неприемлемо".

Кроме того, отмечается, что в разговоре с русским послом представители Эстонии выразили несогласие с недавними санкциями России против европейских чиновников.