Минута незаконного "вторжения": Эстония обвинила Россию в нарушении

В Эстонии заявили, будто российский самолёт на протяжении минуты незаконно находился в воздушном пространстве страны. По информации Главного штаба Сил обороны Эстонии, речь идёт о самолёте TU 204-300.

По предварительным данным, всё произошло возле острова Вайндлоо. По данным штаба, иностранный борт приблизился к острову и на протяжении минуты находился в эстонских границах.

При этом говорится, что на борту был включён транспондер, но экипаж не предоставил план полёта и не выходил на связь с диспетчерами в прибалтийском государстве.

Как передаёт "Лайф", этот инцидент, который случился впервые за этот год, стал поводом для МИД Эстонии вызвать российского посла. Сообщается, что дипломату вручена нота.

Отметим, что в Европе нередко предпочитают раздувать сенсацию из-за российских самолётов. К примеру, в начале июня ВВС Британии и вовсе заявили, что перехватили борт РФ над Балтикой. Королевские военно-воздушные силы заявили, что ради этой миссии были подняты истребители Typhoon, базирующиеся в Литве.