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Минута незаконного "вторжения": Эстония обвинила Россию в нарушении
11 июня 2020, 17:00 • 113 • В мире
Эстония обвинила Россию во вторжении в своё воздушное пространство. По информации Главного штаба Сил обороны Эстонии, российский борт находился около минуты в воздушном пространстве прибалтийского государства.
В Эстонии заявили, будто российский самолёт на протяжении минуты незаконно находился в воздушном пространстве страны. По информации Главного штаба Сил обороны Эстонии, речь идёт о самолёте TU 204-300.
По предварительным данным, всё произошло возле острова Вайндлоо. По данным штаба, иностранный борт приблизился к острову и на протяжении минуты находился в эстонских границах.
При этом говорится, что на борту был включён транспондер, но экипаж не предоставил план полёта и не выходил на связь с диспетчерами в прибалтийском государстве.
Как передаёт "Лайф", этот инцидент, который случился впервые за этот год, стал поводом для МИД Эстонии вызвать российского посла. Сообщается, что дипломату вручена нота.
Отметим, что в Европе нередко предпочитают раздувать сенсацию из-за российских самолётов. К примеру, в начале июня ВВС Британии и вовсе заявили, что перехватили борт РФ над Балтикой. Королевские военно-воздушные силы заявили, что ради этой миссии были подняты истребители Typhoon, базирующиеся в Литве.
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