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Минус один «боец»

30 августа 2019, 11:39  •  80 • В России

Команда кандидатов в мундепы от «Справедливой России» потеряла одного из своих «бойцов»: по решению суда с выборов была снята соосновательница благотворительного кафе «Добродомик» Александра Синяк. Причиной стали грубые (и очень серьезные) нарушения финансовых правил проведения предвыборной кампании: агитационный ролик кандидата не был оплачен с избирательного счета.

Судя по всему, женщину подвело банальное незнание «правил игры». В политике она абсолютный «новичок», а старшие и более опытные товарищи по партии, видимо, не сочли нужным ознакомить ее с требованиями, предъявляемыми к предвыборной агитации. Возможно, Александра Синяк и не подозревала, что разместить в соцсетях профессионально снятый и смонтированный мини-фильм - не то же самое, что опубликовать пост «от себя» или залить видео, лично снятое на смартфон и смонтированное «на коленке».

Нарушений в ролике обнаружилась масса. Например, по закону, несмотря на то, что партия выставляет на выборы целый список кандидатов, каждый отдельно взятый агитматериал должен быть посвящен лишь одному из них. Два портрета рядом - уже нарушение. Конечно, современные избиратели, привыкшие видеть, скажем, листовки «Яблока» с целой портретной галереей, могут об этом и не знать. А вот кандидаты - обязаны.

В агитационном ролике г-жи Синяк можно увидеть целую компанию кандидатов, шагающую по местам обитания электората - Васильевскому острову. В кадр попали вывески алкомаркета и фастфуд-ресторана, логотипы автомобилей - а это в предвыборных материалах уже считается рекламой и, соответственно, тоже нарушает правила.

Однако все это можно назвать «мелкими придирками». Главным для суда все-таки оказалось то, что съемки и монтаж профессионального агитационного ролика были сделаны «в черную»: ни копейки по счетам Александра Синяк не прошло. При этом стоимость производства предвыборного материала такого класса по оценке экспертов составила не менее 500 000 рублей. Ответчица, впрочем, утверждала, что денег за ролик никому не платила - по ее словам, ролик ей «подарили». То, что кандидат не имеет права принимать такие подарки, она, видимо, тоже не знала.

Конечно, такая неосведомленность в части, касающейся правил ведения предвыборной кампании, - повод всерьез усомниться в профессиональной пригодности кандидата. Однако для «Справедливой России» снятие Александры Синяк - серьезный удар. Синяк «продвигали» сразу в трех муниципальных округах (Гавани, Васильевском и №7). Двадцатисемилетняя благотворительница с приятным лицом, трогательно обнимающаяся со стариками, пришедшими на бесплатный обед в «Добродомик», была яркой фигурой, «лицом» партии в Василеостровском районе. А перебои в работе благотворительного кафе в мае 2019 года (когда уже было решено, что Синяк идет на выборы от «Справедливой России») добавили ей узнаваемости.

Напомним, тогда Александра объявила, что представители администрации Василеостровского района закрыли благотворительное кафе из-за нарушений и пригрозили 700-тысячным штрафом. История получила резонанс, справедливоросы обвинили администрацию в давлении на «политических оппонентов», начались сборы подписей. И только после этого выяснилось, что на самом деле работу кафе приостановила сама Александра, слишком нервно отреагировав на рядовую в общем-то проверку. Однако известности как «Добродомику», так и его владелице эта история существенно добавила.

«Опекунша» Александры Синяк, мундеп Нэлли Вавилина считала, что у молодой домохозяйки (именно так обозначила себя в предвыборных анкетах Синяк) были хорошие шансы пройти во всех трех муниципальных округах. Кстати, сама г-жа Вавилина, личность в Василеостровском районе известная и популярная, также баллотируется в депутаты от трех округов сразу - чтобы, в случае тройной победы, отказаться от «лишних» мандатов.

После разгрома в Василеостровском районном суде бывшая претендентка на три депутатских кресла сообщила, что не хочет больше тратить время на суды и апелляцию подавать не будет. Шести часов заседания ей хватило.

А вот Нэлли Вавилина решила отыграться за потерянную «перспективную кандидатку» и сообщила о том, что подала в суд на кандидатов, предъявивших иск г-же Синяк, мотивируя это тем, что «с детства плохо переносит несправедливость по отношению к людям».

И действительно, по решению суда снять с выборов кандидата, игнорирующего требования о «финансовой чистоте» предвыборной кампании - ужасно несправедливо.

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