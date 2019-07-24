Минус миллион трудящихся. Экономически пассивная Россия • 58 • Аналитика Безработица всё падает и падает

Росстат в очередной раз «порадовал» — на этот раз данными по рынку труда. Оказывается, что в России вслед за общим демографическим кризисом началось и падение количества трудоспособных граждан. За минувшие полгода численность экономически активного населения в стране сократилась почти на миллион человек. При этом естественная убыль составила 180 тысяч человек, а остальное – выходы на пенсию, инвалидизация населения и тому подобные не очень веселые поводы.









Надо отметить, что все новости, хоть как-то связанные с демографической ситуацией в стране, сейчас носят негативный фон. Это и понятно: сваливание России в очередную демографическую яму набирает обороты, компенсировать убыль населения становится некем, и это все заметнее сказывается на самых разных областях нашей жизни, теперь уже и на рынке труда.



По сравнению с прошлым годом несколько повысился приток мигрантов, но и он не смог покрыть естественную убыть: 115,5 тыс. прибывших смогли компенсировать лишь 64% потерь. При этом пока оставим в стороне вопрос качества мигрантов, хотя он и очень важен: интересно то, что в страну, благословленную многолетней стабильностью вертикали, желает приехать теперь уже не так много иностранцев. И делать на это ставку становится не только преступно по отношению к коренному населению России, но и просто глупо. Однако, как все мы знаем, желающих все ещё хватает…



Кстати, опубликование этих данных вскрыло одну пикантную подробность: оказывается, исторический минимум, который поставила российская безработица (4,4% на данный момент) объясняется в первую очередь именно стремительным выбыванием сотен тысяч россиян с рынка труда. На деле численность занятых падает довольно значительно, за минувший год она снизилась на 728 тысяч человек, но количество экономически активного населения падает опережающими темпами. За прошлый год разница составила 212 тысяч человек, и это ровно столько, на сколько «снизилась безработица» в России за минувший год.



Неплохой повод доложить в Кремль об очередной экономической победе, согласитесь? Так и стоит перед мысленным взором какой-нибудь лоснящийся вице-премьер, на докладе у Путина на голубом глазу вещающий о предпосылках к грядущему росту и первых ласточках будущего процветания. Верной, дескать, дорогой идем, безработица уже снижается…



Примечательно, что результатов пенсионной реформы пока на рынке труда не наблюдается. Хотя именно увеличением количества занятых объясняли нам необходимость увеличения пенсионного возраста. А то, говорили, рабочих рук хватать не будет, на пенсию заработать не сможем. Конечно, ещё не вечер, но звоночек тревожный, согласитесь. Неужели и тут нашего главного доктора экономических наук дураком выставили?



Да нет, быть такого не может, там же сам Кудрин и Чубайс были сторонниками реформы, а они известные экономические гении…



Больше мигрантов, хороших и разных!

Разумеется, у нас сразу раздались голоса «экспертов», ратующих за ускоренное и массированное привлечение мигрантов. Дескать, без них, родимых, трудолюбивых-талантливых-профессиональных, нам сразу придет кирдык. И чтобы его не допустить, надо бы нам сделать в России такие для них условия, чтобы они про всякие Европы и думать больше не хотели.



С другой стороны, раздаются более разумные, но все-таки встревоженные голоса тех, кто говорит о низкой производительности труда в России. У нас производительность труда равна примерно 26 долларам в час (эх, отражалось бы это хоть как-нибудь на наших зарплатах…), тогда как в Германии она достигает 76 долларов в час в среднем, а в Японии, например, 46 долларов. Кстати, приведенные цифры как бы намекают, что у нас не все в порядке с распределением заработанного: получается, что зарплаты у нас должны быть примерно в 3 раза ниже, чем в Германии, и вдвое ниже, чем в Японии? Но пока оставим этот вопрос, хотя он и очень интересен (и очень взрывоопасен!) сам по себе.



Самое интересное, что даже наиболее вменяемые эксперты не связывают напрямую низкую производительность труда с засильем мигрантов в экономике. Хотя связь прямая и негативная…



Стоимость рабочих рук является очень важной составляющей себестоимости продукции. Разумеется, возможны исключения, но в среднем примем это за аксиому. Любой предприниматель заинтересован в удешевлении выпускаемой им продукции (если он не монополист, конечно), ибо это напрямую влияет на его прибыль и устойчивость бизнеса. Но когда перед ним встает выбор между серьезными инвестициями в производство, технологии, исследования, промышленную разведку и так далее, или простым наймом все более дешевой рабочей силы, он чаще всего выбирает второй вариант: это проще, это не требует почти никаких инвестиций, окупается моментально. И хотя понять это можно, мы должны понимать и то, что при доминировании такого подхода не может быть и речи о серьезном росте производительности труда.



То есть все наши благие побуждения и намерения, касающиеся роста этого важного показателя, остаются всего лишь сотрясанием воздуха до тех пор, пока работодатель может платить людям копейки, а несогласных и вовсе заменять иностранными гастарбайтерами. Только увеличение стоимости рабочих рук, рабочего часа заставит наших бизнесменов вкладываться в технологическое перевооружение. И не нужно питать никаких иллюзий – иначе никаких изменений на этом участке экономического фронта нам не добиться, наш бизнес будет вечно ныть, что он неконкурентоспособен и ему нужны все более и более дешевые рабочие руки.





И если мы и дальше будем слушать это нытье, поверьте, скоро появится предложение требовать с работников деньги за возможность поработать. И даже обоснование придумают: тебе же, дескать, скучно сидеть дома? Так ты приди на завод, заплати и постой у станка! С друзьями пообщаешься, а то и новых заведешь! Опять же, скидки для постоянных сотрудников…



Я немного утрирую, конечно, но иногда это очень полезно: довести некую идею или тенденцию до её логического финала и увидеть, чем же все закончится. Иногда этого бывает достаточно, чтобы больше к вопросу не обращаться в силу очевидной бесперспективности тех или иных наших усилий. Ну и чтобы совсем уж вас добить: уже сейчас есть немало рабочих мест, куда устроиться можно только за хорошую взятку. Сомневаетесь? Ну попробуйте, например, на Дальнем Востоке устроиться хотя бы матросом на краболовное судно…







Трудовая миграция: абсолютное зло, которому нет оправдания

Строго говоря, сама идея строить экономику на дешевизне рабочей силы делает нашу экономику хронически бесперспективной. Скоро уже и Китай обгонит нас по средней зарплате. Радуемся? Вот-вот попрет?! Не спешите: есть ещё и другие страны Юго-Восточной Азии. А за ними в очереди стоит Африка. И если мы всерьез думаем, что ставка на дешевизну рабочих рук сделает нашу экономику преуспевающей, я вынужден многих разочаровать: разве что лет через сто, когда зарплаты в Экваториальной Гвинее будут выше, чем в Нечерноземье или на Урале, но никак не раньше…



Собственно, к чему я клоню? Очевидно, что трудовая миграция есть абсолютное зло во всех смыслах: это и рассадник преступности, и все новые каналы поставки наркотиков, и беда для долгосрочных перспектив экономики, и безработица среди коренного населения… В общем, было бы желание, а с десяток минусов найти легко. И даже если вы вспомните популярный миф про узбекских дворников, без которых Москва будет завалена мусором и нечистотами, вы снова попадете пальцем в небо: для примера посмотрите улицы, например, новозеландских городов, где нет, вероятно, ни одного узбекского дворника. Так вот, эти улицы почище московских будут. И гастарбайтеров там почти нет. Почему? Да очень просто: коммунальщикам там хорошо платят, местные с удовольствием идут на эту работу. Тем более что она хорошо механизирована, высокопроизводительна, и физически поэтому не очень тяжела. Без русского газа и с французской водкой. Тридцать лет «концу истории»



Кстати… Если бы узбекские дворники там были, ни о какой высокой механизации процесса и речи бы не шло. А зачем, действительно, если Сухроб с Бекзодом вдвоем за малую долю экскаватор и мусороуборочную машину заменят? Да и на их обслуживание тратиться особо не нужно: чуть что, пинка под зад — и за новыми на обочину какой-нибудь трассы…



Разумеется, вопрос демографического проседания на рынке труда не исчерпывается исключительно вопросом миграционного замещения. Однако не забываем, что желающих сделать из России проходной двор очень много, и они вряд ли упустят такой повод снова ритуально повыть и позаламывать руки. Мы же должны помнить: все очень нужное стоит, как правило, дорого. Поэтому, дорогой предприниматель, если тебе нужен иностранный специалист, будь добр, застрахуй его и оплати страховку ещё хотя бы на одного россиянина. А также плати его среднюю зарплату в службу занятости: на эти деньги оставленный им без работы россиянин сможет повысить квалификацию, а также будут профинансированы мероприятия по созданию в регионе новых рабочих мест.



Иностранный рабочий или специалист должен стоить очень, очень дорого. Только тогда можно будет поверить, что он действительно нужен, что без него – вообще никак.



А джамшуты пусть поднимают народное хозяйство своей прекрасной (без малейшей иронии) родины. И приезжают к нам в качестве туристов. Ненадолго… Росстат в очередной раз «порадовал» — на этот раз данными по рынку труда. Оказывается, что в России вслед за общим демографическим кризисом началось и падение количества трудоспособных граждан. За минувшие полгода численность экономически активного населения в стране сократилась почти на миллион человек. При этом естественная убыль составила 180 тысяч человек, а остальное – выходы на пенсию, инвалидизация населения и тому подобные не очень веселые поводы.Надо отметить, что все новости, хоть как-то связанные с демографической ситуацией в стране, сейчас носят негативный фон. Это и понятно: сваливание России в очередную демографическую яму набирает обороты, компенсировать убыль населения становится некем, и это все заметнее сказывается на самых разных областях нашей жизни, теперь уже и на рынке труда.По сравнению с прошлым годом несколько повысился приток мигрантов, но и он не смог покрыть естественную убыть: 115,5 тыс. прибывших смогли компенсировать лишь 64% потерь. При этом пока оставим в стороне вопрос качества мигрантов, хотя он и очень важен: интересно то, что в страну, благословленную многолетней стабильностью вертикали, желает приехать теперь уже не так много иностранцев. И делать на это ставку становится не только преступно по отношению к коренному населению России, но и просто глупо. Однако, как все мы знаем, желающих все ещё хватает…Кстати, опубликование этих данных вскрыло одну пикантную подробность: оказывается, исторический минимум, который поставила российская безработица (4,4% на данный момент) объясняется в первую очередь именно стремительным выбыванием сотен тысяч россиян с рынка труда. На деле численность занятых падает довольно значительно, за минувший год она снизилась на 728 тысяч человек, но количество экономически активного населения падает опережающими темпами. За прошлый год разница составила 212 тысяч человек, и это ровно столько, на сколько «снизилась безработица» в России за минувший год.Неплохой повод доложить в Кремль об очередной экономической победе, согласитесь? Так и стоит перед мысленным взором какой-нибудь лоснящийся вице-премьер, на докладе у Путина на голубом глазу вещающий о предпосылках к грядущему росту и первых ласточках будущего процветания. Верной, дескать, дорогой идем, безработица уже снижается…Примечательно, что результатов пенсионной реформы пока на рынке труда не наблюдается. Хотя именно увеличением количества занятых объясняли нам необходимость увеличения пенсионного возраста. А то, говорили, рабочих рук хватать не будет, на пенсию заработать не сможем. Конечно, ещё не вечер, но звоночек тревожный, согласитесь. Неужели и тут нашего главного доктора экономических наук дураком выставили?Да нет, быть такого не может, там же сам Кудрин и Чубайс были сторонниками реформы, а они известные экономические гении…Разумеется, у нас сразу раздались голоса «экспертов», ратующих за ускоренное и массированное привлечение мигрантов. Дескать, без них, родимых, трудолюбивых-талантливых-профессиональных, нам сразу придет кирдык. И чтобы его не допустить, надо бы нам сделать в России такие для них условия, чтобы они про всякие Европы и думать больше не хотели.С другой стороны, раздаются более разумные, но все-таки встревоженные голоса тех, кто говорит о низкой производительности труда в России. У нас производительность труда равна примерно 26 долларам в час (эх, отражалось бы это хоть как-нибудь на наших зарплатах…), тогда как в Германии она достигает 76 долларов в час в среднем, а в Японии, например, 46 долларов. Кстати, приведенные цифры как бы намекают, что у нас не все в порядке с распределением заработанного: получается, что зарплаты у нас должны быть примерно в 3 раза ниже, чем в Германии, и вдвое ниже, чем в Японии? Но пока оставим этот вопрос, хотя он и очень интересен (и очень взрывоопасен!) сам по себе.Самое интересное, что даже наиболее вменяемые эксперты не связывают напрямую низкую производительность труда с засильем мигрантов в экономике. Хотя связь прямая и негативная…Стоимость рабочих рук является очень важной составляющей себестоимости продукции. Разумеется, возможны исключения, но в среднем примем это за аксиому. Любой предприниматель заинтересован в удешевлении выпускаемой им продукции (если он не монополист, конечно), ибо это напрямую влияет на его прибыль и устойчивость бизнеса. Но когда перед ним встает выбор между серьезными инвестициями в производство, технологии, исследования, промышленную разведку и так далее, или простым наймом все более дешевой рабочей силы, он чаще всего выбирает второй вариант: это проще, это не требует почти никаких инвестиций, окупается моментально. И хотя понять это можно, мы должны понимать и то, что при доминировании такого подхода не может быть и речи о серьезном росте производительности труда.То есть все наши благие побуждения и намерения, касающиеся роста этого важного показателя, остаются всего лишь сотрясанием воздуха до тех пор, пока работодатель может платить людям копейки, а несогласных и вовсе заменять иностранными гастарбайтерами. Только увеличение стоимости рабочих рук, рабочего часа заставит наших бизнесменов вкладываться в технологическое перевооружение. И не нужно питать никаких иллюзий – иначе никаких изменений на этом участке экономического фронта нам не добиться, наш бизнес будет вечно ныть, что он неконкурентоспособен и ему нужны все более и более дешевые рабочие руки.И если мы и дальше будем слушать это нытье, поверьте, скоро появится предложение требовать с работников деньги за возможность поработать. И даже обоснование придумают: тебе же, дескать, скучно сидеть дома? Так ты приди на завод, заплати и постой у станка! С друзьями пообщаешься, а то и новых заведешь! Опять же, скидки для постоянных сотрудников…Я немного утрирую, конечно, но иногда это очень полезно: довести некую идею или тенденцию до её логического финала и увидеть, чем же все закончится. Иногда этого бывает достаточно, чтобы больше к вопросу не обращаться в силу очевидной бесперспективности тех или иных наших усилий. Ну и чтобы совсем уж вас добить: уже сейчас есть немало рабочих мест, куда устроиться можно только за хорошую взятку. Сомневаетесь? Ну попробуйте, например, на Дальнем Востоке устроиться хотя бы матросом на краболовное судно…Строго говоря, сама идея строить экономику на дешевизне рабочей силы делает нашу экономику хронически бесперспективной. Скоро уже и Китай обгонит нас по средней зарплате. Радуемся? Вот-вот попрет?! Не спешите: есть ещё и другие страны Юго-Восточной Азии. А за ними в очереди стоит Африка. И если мы всерьез думаем, что ставка на дешевизну рабочих рук сделает нашу экономику преуспевающей, я вынужден многих разочаровать: разве что лет через сто, когда зарплаты в Экваториальной Гвинее будут выше, чем в Нечерноземье или на Урале, но никак не раньше…Собственно, к чему я клоню? Очевидно, что трудовая миграция есть абсолютное зло во всех смыслах: это и рассадник преступности, и все новые каналы поставки наркотиков, и беда для долгосрочных перспектив экономики, и безработица среди коренного населения… В общем, было бы желание, а с десяток минусов найти легко. И даже если вы вспомните популярный миф про узбекских дворников, без которых Москва будет завалена мусором и нечистотами, вы снова попадете пальцем в небо: для примера посмотрите улицы, например, новозеландских городов, где нет, вероятно, ни одного узбекского дворника. Так вот, эти улицы почище московских будут. И гастарбайтеров там почти нет. Почему? Да очень просто: коммунальщикам там хорошо платят, местные с удовольствием идут на эту работу. Тем более что она хорошо механизирована, высокопроизводительна, и физически поэтому не очень тяжела.Кстати… Если бы узбекские дворники там были, ни о какой высокой механизации процесса и речи бы не шло. А зачем, действительно, если Сухроб с Бекзодом вдвоем за малую долю экскаватор и мусороуборочную машину заменят? Да и на их обслуживание тратиться особо не нужно: чуть что, пинка под зад — и за новыми на обочину какой-нибудь трассы…Разумеется, вопрос демографического проседания на рынке труда не исчерпывается исключительно вопросом миграционного замещения. Однако не забываем, что желающих сделать из России проходной двор очень много, и они вряд ли упустят такой повод снова ритуально повыть и позаламывать руки. Мы же должны помнить: все очень нужное стоит, как правило, дорого. Поэтому, дорогой предприниматель, если тебе нужен иностранный специалист, будь добр, застрахуй его и оплати страховку ещё хотя бы на одного россиянина. А также плати его среднюю зарплату в службу занятости: на эти деньги оставленный им без работы россиянин сможет повысить квалификацию, а также будут профинансированы мероприятия по созданию в регионе новых рабочих мест.Иностранный рабочий или специалист должен стоить очень, очень дорого. Только тогда можно будет поверить, что он действительно нужен, что без него – вообще никак.А джамшуты пусть поднимают народное хозяйство своей прекрасной (без малейшей иронии) родины. И приезжают к нам в качестве туристов. Ненадолго… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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