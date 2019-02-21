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Минус 95 градусов и ветер 60км/ч: Обыватели смогут следить за погодой на Марсе онлайн

21 февраля 2019, 02:54  •  6 • В мире
Все пользователи Сети смогут следить за погодой на Марсе в режиме онлайн. последние показатели говорили о значениях в минус 95 градусов.
NASA создало ресурс, где теперь каждый сможет отслеживать температуру, атмосферное давление и скорость ветра на поверхности красной планеты. Так в среду температура на Марсе прогрелась до -95 °С, а ветер достигал порывов до 60 км/ч.
️ Lows of -138°F (-95°C) with SW winds peaking at 37.8 mph...

Daily weather reports from Mars start today, thanks to data from our @NASAInSight lander! Follow the temperature, wind, and air pressure trends as seasons change on the Red Planet: https://t.co/MdIDHhn60a pic.twitter.com/TvkSwrk7yg
— NASA (@NASA) 20 февраля 2019 г.

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