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Минус 95 градусов и ветер 60км/ч: Обыватели смогут следить за погодой на Марсе онлайн
21 февраля 2019, 02:54 • 6 • В мире
Все пользователи Сети смогут следить за погодой на Марсе в режиме онлайн. последние показатели говорили о значениях в минус 95 градусов.
NASA создало ресурс, где теперь каждый сможет отслеживать температуру, атмосферное давление и скорость ветра на поверхности красной планеты. Так в среду температура на Марсе прогрелась до -95 °С, а ветер достигал порывов до 60 км/ч.
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