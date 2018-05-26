Минус 140 миллиардов в казне и грядущий дефицит бензина • 302 • Аналитика



Цены на бензоколонках ползут вверх уже не первый месяц. Отметку в 40 рублей за литр они перешагнули уже по всей стране, сейчас средняя цена литра АИ-95 составляет около 42 рублей. Прирост приближается к 10 процентам, опережая официальный уровень инфляции, хотя признавать это в финансовых ведомствах пока отчего-то не хотят. Однако угроза того, что вслед за ценами на топливо пойдут вверх и все остальные цены, становится всё более реальной.









Никого не удивляет, что рост цен на топливо в России нам традиционно объясняют ростом мировых цен на нефть. Они, как известно, впервые с 2014 года перешагнули психологический рубеж в 80 долларов за баррель. Не всем, впрочем, понятно, почему же при укрепляющемся рубле мы обязательно должны получить в нагрузку и дорожающий бензин.



На федеральном уровне наиболее чётко проблему сформулировал глава антимонопольной службы Игорь Артемьев. По его словам, рост цен на нефть может привести к повышению цен на бензин выше инфляции. Но и Артемьев дальше такой констатации пока не пошёл. Зато сразу назвал снижение акцизов абсолютно необходимой мерой.







По его словам, ситуацию можно скорректировать, например, за счёт введения системы «плавающих» акцизов. Такая система, по мнению главы ФАС, хороша именно своей гибкостью, когда после того, как цены на нефть на мировом рынке достигают определенной планки, сбор можно уменьшать уже два раза в год. Внутренние цены на топливо благодаря такой мере будут стабилизироваться, отметил г-н Артемьев, добавив, что это предложение вверенное ему ведомство уже направило в Минфин.



При этом в Минфине пока предпочитают в основном считать. Как говорится, сводят дебет с кредитом. Так, по оценке главы финансового ведомства и первого вице-премьера Антона Силуанова, российская казна потеряет на снижении акцизов 140 миллиардов рублей.





Судя по всему, чиновник говорит о потерях только в 2018 году. Много это или мало, судить сложно, поскольку бюджет у нас как раз именно резиновый, и когда очень хотелось, его секвестрировали по расходам, а теперь, когда есть реальная перспектива выйти на профицит, урезают в доходах.



Антон Силуанов не сказал, что считает этот шаг неверным, хотя именно его ведомству здорово подрезают крылья. Но только он не вправе говорить жёсткое «нет» на любой запрос депутатов или федеральных ведомств. Нет, не о финансовой поддержке, а хотя бы о своевременном выполнении бюджетных обязательств.



Ведь с этим как у нас было, так и остаётся: если что-то из Минфина и дадут, то непременно в последний момент, когда вместо нормального субсидирования и кредитования речь пойдёт о расталкивании средств. Не успеешь потратить – жди на следующий финансовый год кардинального урезания. И в средствах, и, как следствие, в запросах и перспективах. Такая практика в России, особенно в глубинке, увы, всё ещё норма. За исключением, разумеется, таких значимых проектов, как Крымский мост или мировое первенство по футболу.



Быстрота решения с акцизами объяснима, и все, даже люди, просидевшие уже не месяцы, а годы в думских кабинетах, понимают: на том, что подешевеет бензин, выиграют не только люди, но и многие предприятия, у которых большие расходы на перевозки. Кроме того, приостановив рост цен на бензин можно приостановить, а при лучшем раскладе и вовсе свести к нулю инфляцию в целом. Готовы ли мы захрюкать?



Однако свои 140 миллиардов убытка от новых акцизов вице-премьер не просто так насчитал вкупе с потерями от НДС. И при этом действительно всерьёз он посетовал только на то, что понесут потери и регионы. Такова, по его свидетельству, наша реальность, то есть существующая система распределения того же НДС и акцизных доходов между центром и регионами.



В связи с этим Силуанов попытался порадовать именно регионы: «вместе с предложением по снижению акцизов будет представлено предложение в Бюджетный кодекс по изменению пропорций зачисления акцизов между Федерацией и субъектами, чтобы регионы не пострадали».



Но не исключено, что вслед за позитивными мерами с подачи того же Минфина может последовать мера, которая весь это позитив может попросту убить. Как только зашла речь о необходимости снижения бензиновых акцизов во избежание неконтролируемого роста, пошли и слухи о квотах на поставки топлива не только под посевную или северный завоз, но и на целый ряд иных проектов и задач, которые не поддаются никакому учёту и контролю. Всему причиной вполне прогнозируемый дефицит дешевеющего топлива в ряде тех самых регионов, за благополучие которых так беспокоится Антон Силуанов.



Похоже, что львиную долю бензина, будь он дорогой или дешёвый, кто-то наверху, не исключено, что и в Минфине, будет скоро совершенно по-советски «расписывать» по своим. По министерствам и ведомствам, по компаниям и госкорпорациям. О коррупционном потенциале и возможных последствиях такой меры даже писать не хочется.







И всё же из открытых источников уже известно, что акциз на тонну бензина снижают на 3700 рублей, а на тонну дизельного топлива — на 2700 рублей. Провести пересчёт на литры, казалось бы, проще простого. И вроде бы речь идёт о падении цен сразу не на копейки, а на рубли. Но верится в такое, извините, с трудом.



Скорее поверишь в то, что тут же по стране начнут закрываться из-за дефицита топлива многочисленные бензоколонки. И нам это будут объяснять среди прочего и тем, что, мол, цены снижаются, а спрос растёт. И растёт просто бешеными темпами, словно автомобилисты заливают в баки не по 30-40 литров за раз, а тонну, а то и две. С июня в России планируется существенное снижение акцизов на бензин и дизельное топливо. В российской практике давно не бывало такого, чтобы исполнительная и законодательная власть оперативно договорились о снижении бюджетных доходов!Цены на бензоколонках ползут вверх уже не первый месяц. Отметку в 40 рублей за литр они перешагнули уже по всей стране, сейчас средняя цена литра АИ-95 составляет около 42 рублей. Прирост приближается к 10 процентам, опережая официальный уровень инфляции, хотя признавать это в финансовых ведомствах пока отчего-то не хотят. Однако угроза того, что вслед за ценами на топливо пойдут вверх и все остальные цены, становится всё более реальной.Никого не удивляет, что рост цен на топливо в России нам традиционно объясняют ростом мировых цен на нефть. Они, как известно, впервые с 2014 года перешагнули психологический рубеж в 80 долларов за баррель. Не всем, впрочем, понятно, почему же при укрепляющемся рубле мы обязательно должны получить в нагрузку и дорожающий бензин.На федеральном уровне наиболее чётко проблему сформулировал глава антимонопольной службы Игорь Артемьев. По его словам, рост цен на нефть может привести к повышению цен на бензин выше инфляции. Но и Артемьев дальше такой констатации пока не пошёл. Зато сразу назвал снижение акцизов абсолютно необходимой мерой.По его словам, ситуацию можно скорректировать, например, за счёт введения системы «плавающих» акцизов. Такая система, по мнению главы ФАС, хороша именно своей гибкостью, когда после того, как цены на нефть на мировом рынке достигают определенной планки, сбор можно уменьшать уже два раза в год. Внутренние цены на топливо благодаря такой мере будут стабилизироваться, отметил г-н Артемьев, добавив, что это предложение вверенное ему ведомство уже направило в Минфин.При этом в Минфине пока предпочитают в основном считать. Как говорится, сводят дебет с кредитом. Так, по оценке главы финансового ведомства и первого вице-премьера Антона Силуанова, российская казна потеряет на снижении акцизов 140 миллиардов рублей.Судя по всему, чиновник говорит о потерях только в 2018 году. Много это или мало, судить сложно, поскольку бюджет у нас как раз именно резиновый, и когда очень хотелось, его секвестрировали по расходам, а теперь, когда есть реальная перспектива выйти на профицит, урезают в доходах.Антон Силуанов не сказал, что считает этот шаг неверным, хотя именно его ведомству здорово подрезают крылья. Но только он не вправе говорить жёсткое «нет» на любой запрос депутатов или федеральных ведомств. Нет, не о финансовой поддержке, а хотя бы о своевременном выполнении бюджетных обязательств.Ведь с этим как у нас было, так и остаётся: если что-то из Минфина и дадут, то непременно в последний момент, когда вместо нормального субсидирования и кредитования речь пойдёт о расталкивании средств. Не успеешь потратить – жди на следующий финансовый год кардинального урезания. И в средствах, и, как следствие, в запросах и перспективах. Такая практика в России, особенно в глубинке, увы, всё ещё норма. За исключением, разумеется, таких значимых проектов, как Крымский мост или мировое первенство по футболу.Быстрота решения с акцизами объяснима, и все, даже люди, просидевшие уже не месяцы, а годы в думских кабинетах, понимают: на том, что подешевеет бензин, выиграют не только люди, но и многие предприятия, у которых большие расходы на перевозки. Кроме того, приостановив рост цен на бензин можно приостановить, а при лучшем раскладе и вовсе свести к нулю инфляцию в целом.Однако свои 140 миллиардов убытка от новых акцизов вице-премьер не просто так насчитал вкупе с потерями от НДС. И при этом действительно всерьёз он посетовал только на то, что понесут потери и регионы. Такова, по его свидетельству, наша реальность, то есть существующая система распределения того же НДС и акцизных доходов между центром и регионами.В связи с этим Силуанов попытался порадовать именно регионы: «вместе с предложением по снижению акцизов будет представлено предложение в Бюджетный кодекс по изменению пропорций зачисления акцизов между Федерацией и субъектами, чтобы регионы не пострадали».Но не исключено, что вслед за позитивными мерами с подачи того же Минфина может последовать мера, которая весь это позитив может попросту убить. Как только зашла речь о необходимости снижения бензиновых акцизов во избежание неконтролируемого роста, пошли и слухи о квотах на поставки топлива не только под посевную или северный завоз, но и на целый ряд иных проектов и задач, которые не поддаются никакому учёту и контролю. Всему причиной вполне прогнозируемый дефицит дешевеющего топлива в ряде тех самых регионов, за благополучие которых так беспокоится Антон Силуанов.Похоже, что львиную долю бензина, будь он дорогой или дешёвый, кто-то наверху, не исключено, что и в Минфине, будет скоро совершенно по-советски «расписывать» по своим. По министерствам и ведомствам, по компаниям и госкорпорациям. О коррупционном потенциале и возможных последствиях такой меры даже писать не хочется.И всё же из открытых источников уже известно, что акциз на тонну бензина снижают на 3700 рублей, а на тонну дизельного топлива — на 2700 рублей. Провести пересчёт на литры, казалось бы, проще простого. И вроде бы речь идёт о падении цен сразу не на копейки, а на рубли. Но верится в такое, извините, с трудом.Скорее поверишь в то, что тут же по стране начнут закрываться из-за дефицита топлива многочисленные бензоколонки. И нам это будут объяснять среди прочего и тем, что, мол, цены снижаются, а спрос растёт. И растёт просто бешеными темпами, словно автомобилисты заливают в баки не по 30-40 литров за раз, а тонну, а то и две. Автор: Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 302 Источник Похожие новости Любовь Ташкента к Вашингтону: стадия взаимной симпатии Трамп нанес неожиданный удар по международному престижу США Мост о двух концах. Кубань глазами крымчан

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