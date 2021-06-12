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Минтруд предложил разрешить отцам-одиночкам получать маткапитал

12 июня 2021, 00:35  •  48 • Политика
Минтруд России подготовил поправки к закону о материнском капитале, согласно которым такую меру поддержки смогут получать отцы, воспитывающие детей в одиночку. Об этом в пятницу, 11 июня, говорится на сайте ведомства.
«Материнский капитал смогут получить отцы, в одиночку воспитывающие ребенка. Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки», — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве добавили, что сертификат на материнский капитал смогут получить мужчины, «одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года».
Кроме того, сертификат положен отцам-одиночкам, воспитывающим первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения ее родительских прав, добавили в министерстве.
Для оформления заявления на материнский капитал одиноким отцам нужно будет обратиться в Пенсионный фонд РФ, уточнили в Минтруде.
Ранее, 1 июня, ввести федеральный многодетный отцовский капитал в размере 639,4 тыс. рублей предложил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко.
На следующий день замглавы Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе форума «Большой семейный совет» заявил, что количество сертификатов на получение материнского капитала, выделенных за время действия программы, составляет 12 млн.
1 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении ипотечных льгот для многодетных, в котором уточняются цели ипотечного кредита по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. В документе говорится, что теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома.
С 2021 года материнский капитал увеличили до 483 882 рублей за первого ребенка и 639 432 рублей — за второго. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.
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