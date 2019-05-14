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Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии

14 мая 2019, 01:54  •  45 • Политика
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением расширить список сельских профессий, представителям которых положена надбавка к пенсии в 25%. Проект постановления правительства размещен на портале нормативных правовых актов.
В перечень предложено включить не только профессии, характерные для растениеводства, животноводства и рыбоводства, но также те, в функционал которых входят работы по обслуживанию и ремонту сельхозтехники, производственного оборудования, обслуживанию и охране сельскохозяйственных объектов.
В список, помимо прочих, могут быть включены профессии кладовщика, подсобного рабочего, сторожа, молотобойца, кочегара и других.
Кроме того, в список включены начальники, инженеры, завскладами, техники.
Ранее Минтруд предложил законопроект, который даст работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов. Предприятиям, которые не нанимают людей с ограниченными возможностями, предложат выплачивать компенсацию.

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