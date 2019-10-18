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Минтруд определит список профессий, которые нужны родине. Пока хаос - президент Федерации мигрантов России

18 октября 2019, 13:54  •  103 • Политика
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в эфире программы Царьграда "Дежурный по редакции" рассказал о новшестве, которое вступает в силу с 1 ноября. "Минтруд определит список профессий, которые нужны родине, - рассказал собеседник. - Пока хаос".
В прямом эфире на телеканале Царьград в программе "Дежурный по редакции" телеведущая Анна Вавилова вместе с гостями в студии и зрителями канала подняла вопрос о мигрантах, которым в России хотят отдать рабочие места.
В эфире программы речь зашла о том, что в нашей стране элементарно не хватает специалистов, и прежде всего врачей. Телеведущая напомнила, что в минтруде намерены утолить кадровый голод с помощью мигрантов.
Эксперт ОНФ Дмитрий Омутных заметил, что у нас в стране "огромное количество специалистов разных национальностей".
"Но есть особый подход и ментальность у наших граждан. В Москве статистика такова, что много приезжих из разных стран СНГ. А в регионах мы испытываем дефицит, - поясняет свою мысль собеседник. - Когда мы в свое время оканчивали мединститут, на потоке из 800 человек сорок были иностранцы, и то из дальнего зарубежья".
Сейчас проблема, по мнению Омутных, заключается в том, что вузы, которые готовят специалистов, для поддержки статуса университета "вынуждены иметь до половины иностранных студентов". "А наши ребята не знают, куда им пойти, когда они понимают, что зарплата будет небольшая", - подчеркивает эксперт ОНФ.
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в свою очередь отметил, что в нашей стране есть три категории специалистов. Первая - это высококвалифицированный специалист в частной медицине с зарплатой 2 млн рублей в год. Нужен ли ему такой специалист, решает бизнесмен - владелец частной клиники. Вторая категория, по словам эксперта, - это педагоги, зарабатывающие порядка 1 млн рублей в год.
"Объективно не так много", - считает собеседник Царьграда.
Что касается третьей категории, то здесь речь идет о тех, кто подпадает под закон о гражданстве, вступающий в силу с 1 ноября. Но пока тут есть одна загвоздка, о которой напомнил собеседник: "Минтруд определит список профессий, которые нужны родине, - поясняет Коженов. - Пока немного, хаос еще".
По его словам, "если человек по профессии из этого списка проработал полгода и может это подтвердить, то он сразу получает вид на жительство". "Это огромная либерализация законодательства, - подчеркивает эксперт. - Такого не было лет десять".

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