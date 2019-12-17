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Минтруд хочет заставить чиновников "шевелиться быстрее": Предложено вдвое ускорить выдачу маткапитала

17 декабря 2019, 13:09  •  68 • Политика
Минтруд предложил ускорить сроки выдачи материнского капитала более чем в два раза. "Слово "месячный" заменить словом "двенадцатидневный", слова "10 рабочих дней" заменить словами "3 рабочих дня", - гласят предложенные ведомством поправки к закону.
Материнский капитал в России будут выдавать быстрее. Соответствующий законопроект подготовили в Министерстве труда. Сведения об этом появились на портале правовой информации.
В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящий момент чиновники могут в течение месяца рассматривать заявление об использовании маткапитала на различные нужды. И в случае положительного решения ещё 10 рабочих дней уходит на то, чтобы перечислить эти деньги. Предложения Минтруда направлены на сокращение этих сроков.
После принятия поправок срок рассмотрения заявления должен сократиться до 12 дней, а процесс перечисления денег - и вовсе до трех рабочих дней. Чиновников буквально обяжут укладываться в эти сроки.
"Слово "месячный" заменить словом "двенадцатидневный", слова "10 рабочих дней" заменить словами "3 рабочих дня", - гласит предложение Минтруда.
Напомним, что с 2020 года сумма материнского капитала должна будет увеличиться на 13,5 тысяч, с 453 026 рублей до 466 617 рублей. Маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование детей, формирование будущей пенсии матери, оплату товаров и услуг социальной адаптации детей-инвалидов и плату за посещение детского сада.

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