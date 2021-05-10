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Минтранс США ввёл режим региональной ЧС. России уже прочат новый пакет санкций
10 мая 2021, 11:35 • 131 • Политика
Минтранс США ввёл режим региональной чрезвычайной ситуации после приостановки работы крупнейшей трубопроводной компании Colonial Pipeline. Пользователи Cети с иронией прочат России новый пакет санкций.
В ведомстве уточнили, что аварийная ситуация возникла в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью. Там добавили, что ситуация отразилась на поставках бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на всей территории затронутых штатов.
Напомним, что, по данным CNN со ссылкой на экс-чиновника из сферы кибербезопасности, хакерскую атаку в отношении оператора трубопровода могли совершить "связанные с Россией люди". По его данным, за этой атакой стоят хакеры Darkside, которые обычно якобы совершают атаки в отношении нерусскоязычных стран. В России не удивились очередным заявлениям, прозвучавшим из США, пусть даже на неофициальном уровне, и отметили, что могут подсказать даже фамилии.
"И фамилии известны! Боширов и Петров - два самых известных хакера из России", - подсказывает пользователь Mikhail Mikhail.
Касательно же объявления режима ЧС в США, пользователи отмечают, что, вероятно, за этим последует новый пакет санкций против России.
"Если в этом обвинят Россию, то вжухнут ещё немного полезных для нас санкций", - пишет "Влад Тёплыйстан".
"Ждём новых санкций", - отмечает Marakov1978.
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