Минтранс США ввёл режим региональной ЧС. России уже прочат новый пакет санкций

Минтранс США ввёл режим региональной чрезвычайной ситуации после приостановки работы крупнейшей трубопроводной компании Colonial Pipeline. Пользователи Cети с иронией прочат России новый пакет санкций.

В ведомстве уточнили, что аварийная ситуация возникла в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью. Там добавили, что ситуация отразилась на поставках бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на всей территории затронутых штатов.

Напомним, что, по данным CNN со ссылкой на экс-чиновника из сферы кибербезопасности, хакерскую атаку в отношении оператора трубопровода могли совершить "связанные с Россией люди". По его данным, за этой атакой стоят хакеры Darkside, которые обычно якобы совершают атаки в отношении нерусскоязычных стран. В России не удивились очередным заявлениям, прозвучавшим из США, пусть даже на неофициальном уровне, и отметили, что могут подсказать даже фамилии.

"И фамилии известны! Боширов и Петров - два самых известных хакера из России", - подсказывает пользователь Mikhail Mikhail.

Касательно же объявления режима ЧС в США, пользователи отмечают, что, вероятно, за этим последует новый пакет санкций против России.

"Если в этом обвинят Россию, то вжухнут ещё немного полезных для нас санкций", - пишет "Влад Тёплыйстан".

"Ждём новых санкций", - отмечает Marakov1978.