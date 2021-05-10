Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась па...
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
Главная / Политика

Минтранс США ввёл режим региональной ЧС. России уже прочат новый пакет санкций

10 мая 2021, 11:35  •  131 • Политика
Минтранс США ввёл режим региональной чрезвычайной ситуации после приостановки работы крупнейшей трубопроводной компании Colonial Pipeline. Пользователи Cети с иронией прочат России новый пакет санкций.
В ведомстве уточнили, что аварийная ситуация возникла в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью. Там добавили, что ситуация отразилась на поставках бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на всей территории затронутых штатов.
Напомним, что, по данным CNN со ссылкой на экс-чиновника из сферы кибербезопасности, хакерскую атаку в отношении оператора трубопровода могли совершить "связанные с Россией люди". По его данным, за этой атакой стоят хакеры Darkside, которые обычно якобы совершают атаки в отношении нерусскоязычных стран. В России не удивились очередным заявлениям, прозвучавшим из США, пусть даже на неофициальном уровне, и отметили, что могут подсказать даже фамилии.
"И фамилии известны! Боширов и Петров - два самых известных хакера из России", - подсказывает пользователь Mikhail Mikhail.
Касательно же объявления режима ЧС в США, пользователи отмечают, что, вероятно, за этим последует новый пакет санкций против России.
"Если в этом обвинят Россию, то вжухнут ещё немного полезных для нас санкций", - пишет "Влад Тёплыйстан".
"Ждём новых санкций", - отмечает Marakov1978.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



131
Источник
Похожие новости
10 мая 2021, 00:35
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
10 мая 2021, 02:25
Спецслужбы США попались на детскую уловку
10 мая 2021, 07:55
Смерти, о которых молчит Киев: "Поднимаю голову - он лежит. И не дышит уже..."
10 мая 2021, 06:05
Евгений Сатановский о бунте вокруг России: "Война на носу"
10 мая 2021, 04:15
Соловьёв о предательстве Европы: "Издевались, травили, морили голодом..."
10 мая 2021, 00:35
Американские десантники госпитализированы после неудачной высадки в Эстонии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 мая 2021, 15:00
Блинкен обратился к России после визита в Киев
04 мая 2021, 03:20
"Народ звереет": Сатановский призвал Запад не доводить русских
04 мая 2021, 01:30
"Здесь всё ляжет": В Киеве боятся ответа России на водную блокаду Крыма
05 мая 2021, 02:15
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
06 мая 2021, 20:30
Озвучен "инсайд" по саммиту с Путиным: "Байдену, видимо, будет неприятно"
03 мая 2021, 20:00
Кравчук поставил Путину ультиматум по Донбассу
03 мая 2021, 16:20
Шойгу был прав: К России стягиваются опергруппы США и НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.