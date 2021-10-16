Минтранс отсрочил вступление в силу требований по безопасности в малых аэропортах

Минтранс принял решение продлить на год вступление в силу новых требований по безопасности в малых аэропортах. Об этом 12 октября заявил замминистра транспорта Александр Суханов в Совете Федерации во время парламентских слушаний о развитии инфраструктуры в аэропортах регионов РФ.

Отмечается, что новые правила вступили в силу 5 октября текущего года, однако большая часть площадок к этому моменту не соответствовала требованиям — многие перевозчики были вынуждены прекратить полеты между малыми аэродромами.

«С учетом того, что проблема насущная и актуальная, мы прорабатываем вопрос о внесении изменений в действующее постановление [№ 1603] <...> и продлим еще на год. Соответственно, у нас появится еще год с лишним, для того чтобы реализовать эти мероприятия», — заявил Суханов, которого цитирует РБК.

Новые требования касаются тех аэродромов, что вмещают до 20 человек. К октябрю 2021 года они должны были быть оснащены ограждением с сигнализацией, также необходимо было установить системы связи, видеонаблюдения, оповещения, а также организовать штаб групп быстрого реагирования и осмотр взлетно-посадочной полосы.

Из-за новых требований с 9 октября авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») приостановила полеты в Республике Алтай, Томской области и Забайкальском крае.

Как «Известиям» пояснил генеральный директор перевозчика Андрей Богданов, для выполнения требований постановления на каждую посадочную площадку нужны вложения от 25 до 30 млн рублей, а также примерно от 300 до 800 тыс. рублей в месяц потребуются в качестве оплаты для специалистов транспортных подразделений. Суммы Богданов назвал большими для компаний и указал, что это делает некоторые направления полетов убыточными.