Минтранс частично отказался от QR-кодов. Пронько оценил: "Первый шаг к разуму"

Минтранс отказался от требования продавать авиабилеты по QR-кодам. Юрий Пронько прокомментировал решение.

Министерство транспорта России отказалось от требования предъявлять QR-коды при покупке авиабилетов. Коды, напомним, свидетельствуют о том, что пассажир вакцинирован от ковида или переболел коронавирусом.

В то же время, по информации "Ведомостей", сертификат о вакцинации или перенесённой болезни пассажиру придётся предъявить при посадке. Журналисты ссылаются на источники, знающие о деталях сказанного на совещании с представителями авиационной отрасли, где обсуждались принимаемые меры.

Скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева,

- сообщил один из источников, а руководитель аппарата комитета Ираклий Асламазов подтвердил, что на 7 декабря действительно запланирована встреча для обсуждения этого законопроекта.

Обсуждения прокомментировал и ведущий "Первого русского" Юрий Пронько:

"Минтранс отказался от идеи продавать авиабилеты по QR-кодам. При регистрации они понадобятся, но первый шаг к разуму сделан", - отметил он в личном телеграм-канале.