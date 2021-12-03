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Минтранс частично отказался от QR-кодов. Пронько оценил: "Первый шаг к разуму"
03 декабря 2021, 11:40 • 115 • Политика
Минтранс отказался от требования продавать авиабилеты по QR-кодам. Юрий Пронько прокомментировал решение.
Министерство транспорта России отказалось от требования предъявлять QR-коды при покупке авиабилетов. Коды, напомним, свидетельствуют о том, что пассажир вакцинирован от ковида или переболел коронавирусом.
В то же время, по информации "Ведомостей", сертификат о вакцинации или перенесённой болезни пассажиру придётся предъявить при посадке. Журналисты ссылаются на источники, знающие о деталях сказанного на совещании с представителями авиационной отрасли, где обсуждались принимаемые меры.
- сообщил один из источников, а руководитель аппарата комитета Ираклий Асламазов подтвердил, что на 7 декабря действительно запланирована встреча для обсуждения этого законопроекта.
Обсуждения прокомментировал и ведущий "Первого русского" Юрий Пронько:
"Минтранс отказался от идеи продавать авиабилеты по QR-кодам. При регистрации они понадобятся, но первый шаг к разуму сделан", - отметил он в личном телеграм-канале.
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