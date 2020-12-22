Минторг США ввел торговые ограничения в отношении 45 российских организаций

Компании из России и Китая, которые создают продукцию для вооруженных сил, стали объектом новых санкций со стороны Министерства торговли США. Теперь американские экспортеры и реэкспортеры не смогут сотрудничать более чем с сотней организаций, попавших под действие ограничений.

Во вторник, 22 декабря, Министерство торговли США разместило на своем официальном сайте перечень из 103 компаний, куда вошли 45 российских организаций и 58 китайских, против которых вводятся новые санкции. В список оказались включены не только предприятия, но и ведомства – например, Администрация президента России, Служба внешней разведки, Минобороны, Специальный летный отряд «Россия», судмедцентр главного управления МВД по Нижегородской области. Также в нем значатся компании «Рособоронэкспорт», «Оборонпром», «Ростех», «Гражданские самолеты Сухого», «Иркут» и многие другие (см.справку).

Среди попавших под ограничения организаций КНР в список попали Китайское газотурбинное предприятие AECC, Hafei Aviation Industry, Пекинский авиационный институт AECC.

«Неприемлемый риск»

Как отмечается в документе, выпущенном бюро промышленности и безопасности Минторга США, американское правительство расценивает эти организации как поставщиков «конечной продукции для военных» (MEU). Для них вводятся специальные правила экспортного администрирования по определенным позициям для экспорта, реэкспорта или передачи товаров американского производства. Согласно позиции правительства США, они создают «неприемлемый риск» использования американских технологий.

Министр торговли США Уилбур Росс: «Этот акт устанавливает новый процесс маркировки военных пользователей, чтобы помочь экспортерам в проверке своих контрагентов. Министерство признает важность использования своих партнерских отношений с американскими и мировыми компаниями для борьбы с попытками Китая и России привлечь американские технологии для своих дестабилизирующих военных программ».

Данный список не является конечным: организации могут быть удалены из него или добавлены в перечень. Соответствующее решение будет находиться в компетенции межведомственного комитета MEU, куда входят представители Минторговли, Минобороны, Департамента энергетики и Минфина США.

Строго по лицензии

Новые ограничения касаются компаний и ведомств, причастных к деятельности, «которая противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике». Согласно документу, сотрудничество с организациями из перечня MEU будет возможно для экспортеров, реэкспортеров и любых других компаний только при наличии лицензии от Министерства обороны.

Лицензионная политика может предполагать как абсолютный отказ в экспортных лицензиях, так и их одобрение в отдельно взятых случаях, но это станет ясно только после того, как американская сторона опубликует категории товаров, подлежащих экспортному контролю, и особенности лицензионной политики. Предполагается, что санкции, в частности, затронут компоненты гражданских самолетов.

Фактически многие российские организации, которые фигурируют в списке, и так находятся под санкциями США – секторальными или блокирующими. Также большая часть структур входит в отдельный список американского Госдепартамента – это значит, что за совершение сделок с этими организациями иностранные компании и ведомства могут ожидать санкции по закону CAATSA.

Деструктивные и подрывающие

Российская сторона уже отреагировала на очередные санкции со стороны США. Так, в частности, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался относительно ограничений на своей странице в Facebook.

Анатолий Антонов: «Такие действия администрации деструктивны. Они подрывают не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между нашими странами, но и перекрывают любую положительную перспективу. Абсолютно неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты, якобы подрывают национальную безопасность США».

Антонов считает, что такие действия еще в большей степени усугубляют проблемы в российско-американских отношениях. Но выйти из тупика можно будет лишь при условии, что США будут готовы к выстраиванию отношений, базирующихся на принципах равноправия и взаимоуважения. На данном этапе подобных стремлений Москва не видит.

Сенатор Константин Косачев, возглавляющий международного комитета Совета федерации, высказал мнение, что США этими санкциями признают опасность конкурентоспособных российских технологий и таким образом пытаются их сдерживать.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в свою очередь, предположил, что ограничения в отношении производителя ракет-носителей «Союз», самарского РКЦ «Прогресс», обусловлены появлением у США своих средств доставки астронавтов на МКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитрий Рогозин: «Теперь, получается, у наших американских коллег вновь «батут заработал», и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш «батут» порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять? <…> Эти санкции вредны, потому как создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности, на МКС».

Рогозин потребовал от правительства США немедленной отмены санкций, предложив считать их «недоразумением».

В Кремле, в свою очередь, считают, что санкции – это способ «пнуть и так находящиеся в плохой форме российско-американские отношения». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал их очередным враждебным шагом против России и выразил сожаление по поводу таких действий уходящей президентской администрации.

Удар по «гражданке»

Отметим, формально санкции Минторга США направлены против трансфера американских технологий к российским военным, но при этом бьют и по проекту гражданского среднемагистрального самолета МС-21, над которым работает корпорация «Иркут», и проекту SSJ-100. Помимо «Иркута», в список вошли компания ОДК, двигатель которой используется в МС-21, а также «Сухой» и ООО «РАпарт Сервисез» - дочернее предприятие «Иркута», которое поставляет продукцию для самолетов Superjet.

Американские санкции уже заставили передвинуть сроки запуска МС-21 в начале прошлого года – тогда Штаты прекратили поставку композитных материалов, которые использовались в конструкции крыла авиалайнера, несмотря на подписанные контакты.

Под санкции попала и корпорация «ВСМПО-Ависма» - это крупнейший в мире производитель титана, продукцию которого закупают ведущие авиастроительные компании, в том числе, Boeing, являющийся ее ключевым партнером – на американского авиапроизводителя приходится порядка 20% от общей прибыли предприятия.

Напомним, ранее в 2020 году США наложили ограничения на экспорт, расширив определение такого понятия как военное использование. Согласно изменениям, в роли конечного военного пользователя теперь выступают вооруженные силы, национальная полиция, Национальная гвардия, разведывательные службы, а также «любое лицо или организация, чьи действия или функции предназначены для поддержки военного использования» товара. Последний пункт существенно осложнил поставки товаров из США для российских пользователей. Публикация нового перечня Минторга США представляет собой логическое продолжение новой политики.