Минспорт Украины не заплатит призовые сборной страны по дзюдо за бронзу на ЧЕ в Екатеринбурге

Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что члены сборной страны по дзюдо не получат призовые за завоевание бронзовых наград чемпионата Европы, который прошёл в Екатеринбурге.

«Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счёт отправила делегацию на чемпионат Европы. За участие в этих соревнованиях не будут выплачены никакие государственные призовые, а их результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий», — написал Жданов в своём Facebook.

Он отметил, что на федерации, а также лично тренерах и спортсменах лежит ответственность перед украинским обществом за поездку в Россию.

Сборные Украины и России стали бронзовыми призёрами турнира. Серебро досталось Нидерландам, а золото — Германии.

Ранее сообщалось, что футболиста юношеской сборной Украины раскритиковали за празднование гола в стиле Дзюбы.