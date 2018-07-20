Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В европейскую Укpaину возвращается Средневековье
Как защитить себя от судебной системы
Вице-спикер Рады исключила проведение референдума в Донбассе
Антонов: Путин и Трамп обсудили на саммите конкретные предложения по ситуации в ...
Главная / Украина

Минспорт Украины не заплатит призовые сборной страны по дзюдо за бронзу на ЧЕ в Екатеринбурге

20 июля 2018, 17:54  •  140 • Украина
Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что члены сборной страны по дзюдо не получат призовые за завоевание бронзовых наград чемпионата Европы, который прошёл в Екатеринбурге.
 
@dumka.org.ua Facebook
 

«Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счёт отправила делегацию на чемпионат Европы. За участие в этих соревнованиях не будут выплачены никакие государственные призовые, а их результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий», — написал Жданов в своём Facebook.

Он отметил, что на федерации, а также лично тренерах и спортсменах лежит ответственность перед украинским обществом за поездку в Россию.

Сборные Украины и России стали бронзовыми призёрами турнира. Серебро досталось Нидерландам, а золото — Германии.

Ранее сообщалось, что футболиста юношеской сборной Украины раскритиковали за празднование гола в стиле Дзюбы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

140
Источник
Похожие новости
20 июля 2018, 11:24
СМИ: Путин предложил Трампу организовать референдум по Донбассу
20 июля 2018, 17:54
Минспорт Украины не заплатит призовые сборной страны по дзюдо за бронзу на ЧЕ в Екатеринбурге
20 июля 2018, 11:24
В СБУ начали проверку в отношении сотрудников «ДнепрАзота» из-за ситуации с хлором

19 июля 2018, 22:24
Усик: если ведёшь себя как поросёнок — значит, ты и есть поросёнок
19 июля 2018, 20:39
ОБСЕ раскритиковала решение Украины запретить въезд главе Союза журналистов РФ
20 июля 2018, 12:54
Глава МВД Италии назвал переворот на Украине псевдореволюцией, оплаченной из-за рубежа
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 июля 2018, 22:56
Мы пoбeдили
15 июля 2018, 04:54
О том, как Россия победила на ЧМ-2018
18 июля 2018, 14:09
Россия вынудила американцев закрыть свою базу в Сирии
19 июля 2018, 22:39
Ситуация в Донбассе: Киев дал приказ
14 июля 2018, 12:24
СМИ: Порошенко выступал перед пустым залом на саммите НАТО
19 июля 2018, 12:54
«Они бегут не от Асада, а от русских монстров»
16 июля 2018, 21:09
Глава МВД Украины предложил обсудить статус русского языка в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.