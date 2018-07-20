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Минспорт Украины не заплатит призовые сборной страны по дзюдо за бронзу на ЧЕ в Екатеринбурге
20 июля 2018, 17:54 • 140 • Украина
Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что члены сборной страны по дзюдо не получат призовые за завоевание бронзовых наград чемпионата Европы, который прошёл в Екатеринбурге.
@dumka.org.ua Facebook
«Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счёт отправила делегацию на чемпионат Европы. За участие в этих соревнованиях не будут выплачены никакие государственные призовые, а их результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий», — написал Жданов в своём Facebook.
Он отметил, что на федерации, а также лично тренерах и спортсменах лежит ответственность перед украинским обществом за поездку в Россию.
Сборные Украины и России стали бронзовыми призёрами турнира. Серебро досталось Нидерландам, а золото — Германии.
Ранее сообщалось, что футболиста юношеской сборной Украины раскритиковали за празднование гола в стиле Дзюбы.
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