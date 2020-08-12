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Минску стоит приготовиться к вторжению: "США не зря разместили свои базы в Прибалтике и Польше"

12 августа 2020, 14:15  •  116 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов в своём авторском Telegram-канале предупредил Минск о возможном вторжении "прокси-войск со стороны Польши и Прибалтики". Он обратил внимание на "занятное совпадение", отметив, что "Штаты не зря разместили свои базы в Прибалтике и Польше".
"Тихановскую организаторы протестов списали в утиль мгновенно. После её бегства они решили сразу переходить к следующей фазе: силовые столкновения с ОМОНом, заполнение интернета потоком картинок окровавленных людей, травля сотрудников силовых ведомств, формирование образа жестокого диктатора в центре Европы", - отметил политтехнолог Марат Баширов в своём авторском Telegram-канале "Политджойстик".
При этом он предположил, каким может быть дальнейший сценарий развития событий в Белоруссии, и не исключил польской интервенции. Политический эксперт предупредил Минск о возможном вторжении "прокси-войск со стороны Польши и Прибалтики".
"Возможно ли вторжение прокси-войск со стороны Польши и Прибалтики и "победное шествие их на Минск через населенные пункты под радостные крики, освобожденных белорусов"? - задаётся вопросом Баширов и тут же уверенно отвечает: - Да".
Он обратил внимание на то, что "Штаты не зря разместили свои базы в Прибалтике и Польше, переведя часть своих военнослужащих туда из Германии и проводя в течение двух лет учения по преодолению болот".
Политтехнолог напомнил о военных учениях стран НАТО этим летом.
"И Польша, и Прибалтика полностью под влиянием США, Британии и Канады. Германия и Франция никак не могут повлиять на эту операцию, если на неё решатся, - высказал свою точку зрения политический эксперт. - Занятное совпадение, да? Особенно если смотреть через призму продажи газа в Европе и проект СП-2".

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