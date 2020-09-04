Минску пора волноваться? Американские солдаты сотнями прибывают в Литву. Но это "просто учения"

По информации телеграм-канала "Выпускайте Кракена!", в пограничных районах Литвы готовятся к прибытию 900 американских солдат. Дело в том, что Литва совместно с НАТО начинает очередные учения "Железный волк" и "Пылающий меч". Правда, литовское Минобороны поспешило заверить белорусского военного атташе, что на Белоруссию нападать никто не собирается.

"Проходящие в стране учения носят оборонный характер и не направлены против какого-либо государства, включая Беларусь", - отметила литовская сторона.



Фото: скриншот https://t.me/rlz_the_kraken Фото: скриншот https://t.me/rlz_the_kraken

Но судя по тому, в каком количестве и с какой техникой прибывают сотни американцев в приграничный Пабраде, у Минска есть все основания волноваться.