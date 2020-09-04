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Минску пора волноваться? Американские солдаты сотнями прибывают в Литву. Но это "просто учения"

04 сентября 2020, 11:25  •  48 • В мире
Литва готовится к масштабным военным операциям, которые называет "просто учениями", уверяя, что Минску не о чем волноваться. При этом в страну сотнями прибывают американские солдаты.
По информации телеграм-канала "Выпускайте Кракена!", в пограничных районах Литвы готовятся к прибытию 900 американских солдат. Дело в том, что Литва совместно с НАТО начинает очередные учения "Железный волк" и "Пылающий меч". Правда, литовское Минобороны поспешило заверить белорусского военного атташе, что на Белоруссию нападать никто не собирается.
"Проходящие в стране учения носят оборонный характер и не направлены против какого-либо государства, включая Беларусь", - отметила литовская сторона.

Фото: скриншот https://t.me/rlz_the_kraken
Но судя по тому, в каком количестве и с какой техникой прибывают сотни американцев в приграничный Пабраде, у Минска есть все основания волноваться.

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