Минску готовят нефтяной удар? Политтехнолог просчитал риски и пользу для России

Напомним, ранее глава литовского МИД Линас Линкявичюс сообщил о том, что Литва, Латвия и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость при подавлении протестов в Белоруссии. Протесты вспыхнули в минувшее воскресенье после проведения президентских выборов и победы действующего главы государства Александра Лукашенко.

Политтехнолог Марат Баширов у себя в авторском Telegram-канале "Политджойстик" прокомментировал план Литвы, Латвии и Польши по разрешению кризиса, напомнив три основных пункта: "Отдать улицу протестующим (прекратить применение силы). Отказаться от расследования событий и поиска организаторов и модераторов (освободить задержанных). Передать власть Национальному совету при посредничестве представителей из Литвы, Латвии и Польши".

Особое внимание политический эксперт обращает на то, что в списке нет Эстонии. Он предположил, что по Минску готовятся нанести нефтяной удар. Ситуация больше напоминает банальный шантаж. Ведь если официальная белорусская власть не согласится на поставленные условия, то последуют санкции от ЕС.

"Ответ Лукашенко понятен, можно и не ждать его: "Нет", - уверен Баширов. - А дальше будут политические санкции от ЕС и экономические от США с использованием территории Польши, Латвии и Литвы. Наиболее вероятный сценарий - это запрет на покупку нефти, прокачанной через территорию Белоруссии".

Именно поэтому и сформирован такой список из трёх стран, считает эксперт.

"Нефть, прокачанная через территорию Республики Беларусь, поступает в порты Вентспилс (Латвия), Бутинге (Литва) и Гданьск (Польша). Ещё продолжение нефтепровода "Дружба" через территорию Польши доходит до Ростока (Германия). В Эстонию нефтепроводов из Белорусии - нет", - продолжает свою мысль политтехнолог.

Он же пояснил, что Украина в этот список не попала, поскольку "получает львиную долю ГСМ" от белорусов.

"Будет ли это ударом по Белоруссии? Да. Но, не катастрофическими, - высказал свою точку зрения эксперт. - Вопрос: как мы будем обеспечивать свои контрактные нефтяные обязательства в этом случае?"

Баширов просчитал и риски, и пользу для России при подобном санкционном раскладе.

"Плюсы есть - цена на нефть взлетит. Минус - надо искать иные каналы поставки, пока кризис не разрешится", - резюмировал политтехнолог.