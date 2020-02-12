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"Минску-2" - пять лет. Итоги и перспективы
12 февраля 2020, 01:54 • 10 • Политика
МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Пять лет исполняется в среду с того дня, как 12 февраля 2015 года участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подписали в столице Белоруссии комплекс мер по выполнению минских соглашений. Этот документ был предварительно согласован с главами стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), получил поддержку Совбеза ООН и стал базовым для всех дальнейших мирных переговоров по Донбассу.
В нем, по сути, была сформулирована пошаговая дорожная карта урегулирования конфликта в Донбассе, предусматривающая прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения, обмен пленными по формуле "всех на всех", амнистию для участников событий, а также проведение конституционной реформы на Украине. Комплекс мер предписывает, в частности, законодательное закрепление "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей", проведение в регионе выборов, а в качестве завершающей меры предусматривалась передача Киеву контроля над границей между республиками Донбасса и РФ.
Для большинства из 13 пунктов этого документа были указаны конкретные сроки исполнения, а завершить урегулирование конфликта предполагалось до конца 2015 года. С тех пор прошло пять лет, однако полностью ни один из пунктов соглашения так и не был реализован.
Определенным прогрессом в выполнении минского документа были отмечены лишь первые два года, когда заработала контактная группа, систематически проходили встречи в "нормандском формате" и была выработана "формула Штайнмайера" - компромиссный механизм введения особого статуса Донбасса. Однако с осени 2016 года руководство Украины, возглавляемое президентом Петром Порошенко, фактически заняло позицию блокирования минских соглашений. Киев отказался не только выполнять, но даже обсуждать вопросы политической повестки. Эксперты заговорили о том, что минский процесс зашел в тупик. Влиять на решение украинского конфликта пытались и США, назначившие специального представителя Госдепартамента по Украине, а Киев вышел с инициативой заменить реализацию Минских соглашений вводом в Донбасс некоей миротворческой миссии под эгидой ООН.
Надежда на возобновление мирного процесса появилась лишь весной 2019 года, после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Он пришел к власти на обещаниях урегулировать конфликт и, несмотря на очень непростую внутриполитическую ситуацию, сумел выполнить решения двух предыдущих нормандских саммитов 2015 и 2016 годов. На линии разделения были разведены войска на трех участках, а Киев подписал согласие на закрепление в законодательстве страны особого статуса Донбасса по "формуле Штайнмайера" (на временной основе в день выборов в регионе и на постоянной основе - после признания выборов ОБСЕ).
В результате 9 декабря 2019 года в Париже был проведен "нормандский саммит", не собиравшийся до этого в течение трех лет. По его итогам лидеры Германии, России, Украины и Франции приняли коммюнике, в котором украинская сторона взяла на себя не только обязательства провести разведение сил еще на трех участках, провести обмен пленными и открыть новые пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, но и признала необходимость выполнить политическую часть подписанного в 2015 году комплекса мер - закрепить в законодательстве на постоянной основе особый статус Донбасса с учетом "формулы Штайнмайера".
Разногласия сохраняются
Правда, уже "нормандский саммит" показал, что по целому ряду вопросов новое украинское руководство остается на тех же позициях, которые блокировали мирный процесс еще во времена Порошенко.
"У нас с президентом РФ совершенно разный взгляд по поводу передачи границы, - пояснял по итогам саммита Зеленский. - Президент РФ говорит о том, что подписано в Минске, то есть о передаче границы после выборов. Я же говорю о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов". Больше того, пункт о передаче границы Киеву в комплексе мер Зеленский назвал "самым большим проигрышем Украины" и предложил создать подгруппу в контактной группе, которая будет заниматься исключительно вопросом возвращения контроля над границей.
Эту же позицию - по сути пересмотра минских соглашений - продолжают отстаивать на переговорах контактной группы и полпред Украины Леонид Кучма, и представитель в политической подгруппе Алексей Резников. Как и при Порошенко, Киев продолжает выдвигать все новые условия для проведения выборов в Донбассе. Теперь к требованию возвращения контроля над границей добавилась идея предварительно вернуть в регион всех беженцев.
Особенно показательным выглядит тот факт, что украинская сторона, как рассказал на днях глава МИД РФ Сергей Лавров, отказалась в Париже зафиксировать в итоговом коммюнике задачу разведения сил вдоль всей линии соприкосновения. По словам Лаврова, договоренность о разведении сил вдоль всей линии была достигнута при подготовке саммита, и украинцы тогда поддержали это решение. Однако уже в Париже Зеленский потребовал пересмотреть достигнутые соглашения, обосновав это тем, что раз отвод сил в трех пилотных пунктах - Петровском, Золотом и у Станицы Луганской - занял более пяти месяцев, то их разведение по всей линии потребует 10-15 лет.
"Тогда [президент России Владимир] Путин предложил записать, что стороны начнут с дополнительных трех населенных пунктов, но их цель - и они будут над этим работать, - заключается в том, чтобы линия соприкосновения была освобождена от сил и средств противоборствующих сторон. В ответ - категорический отказ", - рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.
"Я не открою большого секрета, - отметил Лавров в интервью "Российской газете", - но нам известно, что такую позицию украинская делегация на "нормандском саммите" в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон. Видимо, поддержание этого конфликта в некоей контролируемой фазе соответствует интересам США с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространстве".
После саммита
После "нормандского саммита" прошло уже два месяца, но из всех поставленных на нем задач выполнена пока только одна - в преддверии Нового года, как и было обещано, состоялся масштабный обмен пленными. В конструктивном ключе идет обсуждение и нового раунда взаимного освобождения удерживаемых лиц.
В то же время на других направлениях явных успехов нет. Конкретное обсуждение новых зон безопасности впервые состоялось фактически лишь на последней минской встрече 29 января. Тогда сторонам конфликта удалось согласовать только один участок на юге ДНР - и то, как отметили в республике, лишь в самом предварительном виде, поскольку "видение сторонами координат участков значительно различается". До сих пор продолжаются дискуссии по поводу открытия новых пропускных пунктов на линии соприкосновения, хотя этот вопрос предполагалось решить в течение 30 дней.
Не торопится Киев выполнять и много раз озвученное в декабре обещание сразу после Нового года начать обсуждение изменений закона об особом статусе Донбасса, которые требуются в соответствии с минскими соглашениями.
На эту половинчатость позиции нынешнего руководства Украины в урегулировании конфликта на востоке страны указал недавно глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук. Он обратил внимание, что практически все решения, закрепленные в итоговом коммюнике парижского саммита, не получили продолжения в виде действий с украинской стороны, за исключением обмена пленными.
"Да, люди вернулись домой, проведен крупный обмен, но дальше, к сожалению, продвижения нет. Огонь так и не прекращен, имплементация "формулы Штайнмайера" в законодательство не произошла", - заявил Медведчук.
О невыполненных обязательствах Киева, касающихся политической части минских соглашений, напомнил недавно и координатор ОБСЕ в политической подгруппе Пьер Морель. По его словам, продлив в конце 2019 года действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", Украина обязалась предложить особый статус этим районам Донбасса. "Эта задача все еще впереди, поскольку все еще нужно осуществить необходимые изменения в закон и воплотить этот механизм "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - подчеркнул Морель, выступая на состоявшейся в Киеве конференции "ОБСЕ на Украине в 2019 году".
Республики Донбасса выступают категорически против любого пересмотра минских соглашений. В ДНР и ЛНР попытки внесения изменений в комплекс мер, который одобрен странами-гарантами и Советом Безопасности ООН, называют недопустимыми. Республики призывают Киев "выполнять обязательства ровно в том порядке и очередности, которые прописаны в этом документе", чтобы "вопросы безопасности решались параллельно с урегулированием на политическом треке".
Позиция Москвы
Москва также придерживается позиции строгого выполнения имеющихся договоренностей. Путин, выступая в Париже по итогам "нормандского саммита", подчеркивал, что в "Минске-2" все пункты "увязаны между собой". "Зачем вскрывать минские соглашения и их заново переписывать? - считает он. - Если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все и создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать".
А Лавров в недавнем интервью "Российской газете" пояснил, почему Москва категорически против передачи границы до закрепления особого статуса Донбасса и проведения там выборов. "Даже члены нового правительства, депутаты Рады нового созыва говорят, что нельзя исключать силового сценария, - отметил Лавров. - И этим людям отдать полный контроль над границей? Так дальше можно забыть и про особый статус [Донбасса], и про выборы, и про все остальное. Местное население там просто задушат".
"И даже если у руководства Украины есть твердое намерение не допустить насилия по отношению к жителям Донбасса, я не вижу, чтобы все добровольческие батальоны, которые там по-прежнему в большой силе, были готовы выполнять приказы верховного главнокомандующего, - отметил министр. - Все видели, как Зеленский ездил на передовую уговаривать их на разведение сил и средств в тех самых районах, согласованных еще в 2015 году".
В Кремле фиксируют все заявления Киева, которые не коррелируют с подтверждением безальтернативности минских договоренностей в парижском документе, отметил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что в результате работы, которая сейчас ведется экспертами, удастся выйти на исполнение решений, зафиксированных на "нормандском саммите". При этом Песков напомнил, что в парижском коммюнике проведение новой встречи лидеров "нормандской четверки" увязано с реализацией ряда решений от 9 декабря. Среди них и закрепление в украинском законодательстве на постоянной основе "формулы Штайнмайера" - механизма предоставления Донбассу особого статуса, подчеркнул представитель Кремля.
Так совпало, что очередная встреча контактной группы по урегулированию на востоке Украины пройдет в Минске именно в день пятилетия минских соглашений. С чем приедут на нее в среду представители официального Киева и какой "подарок" они привезут с собой на годовщину, во многом станет показательным с точки зрения их готовности двигаться к миру в Донбассе.
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