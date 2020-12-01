Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-...
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
По миру покатилась волна государственных дефолтов
Главная / Политика

Минский тупик: Пересмотр соглашений по Донбассу окажется не в пользу Киева - эксперт

01 декабря 2020, 12:35  •  42 • Политика
Киев загоняет сам себя в тупик, требуя пересмотра Минских соглашений. По мнению эксперта Дмитрия Родионова, данная инициатива закончится не в пользу украинцев.
Попытки украинских властей добиться пересмотра Минских соглашений завершатся не в пользу Киева. Об этом РИА ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Ранее в украинской делегации заявили, что она якобы начала говорить максимально жёстко с Россией. При этом Украине якобы никто не ставит ультиматумов. В Киеве также всё чаще говорят о необходимости пересмотра Минских соглашений, одновременно отказываясь контактировать с представителями ДНР и ЛНР.
По словам Родионова, для украинских радикалов сам факт переговоров в Минске является предательством. И провокационные заявления представителей делегации как раз направлены на их успокоение.
В реальности же в диалоге участвуют представители Донецка и Луганска. Сторонам даже удаётся иногда решать технические вопросы, вот только когда дело доходит до политических моментов, Киев начинает "включать дурака".
Отказываясь признавать легитимность республик Донбасса, Киев сам себя загоняет в тупик. А попытки пересмотра соглашений закончатся не в пользу Украины.
Сам Родионов предлагает адаптировать формат "5+2", который использовался в диалоге по Приднестровью.
"Другое дело, что статус Приднестровья уже 30 лет висит в воздухе, но там хотя бы не стреляют, а стороны периодически пытаются вести прямой диалог, не пытаясь оправдать своё бездействие позицией третьих стран", - добавил он.
По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдана Безпалько, президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на переизбрание. Это будет возможно только в случае масштабной фальсификации результатов выборов, ибо политик не оправдал надежд населения и растерял поддержку как внутри страны, так и за её пределами.
В сложившихся условиях политсилам будет куда проще найти нового кандидата. Более того, на некоторые шаги Зеленского не решался даже его предшественник Пётр Порошенко.
"Зеленский принял закон о продаже земли, он повысил цены, он не оправдал надежду юго-востока. Абсолютно всё, что связано с ним, - это негатив", - заявил Безпалько в интервью изданию "ПолитЭксперт".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
01 декабря 2020, 00:40
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали "красный от крови" Днестр
01 декабря 2020, 02:30
"Это нечестно, несправедливо!": Санду не смогла договориться с Россией по газу "на этом берегу"
01 декабря 2020, 00:40
"Мы - как та фисташка - "Ахахаха, хрен тебе!": Россия усиливает позиции, НАТО разводит руками
01 декабря 2020, 06:10
Шойгу подсказали, кого ещё пора остудить за разговоры с Россией "с позиции силы"
01 декабря 2020, 00:40
Русский лучше, чем немец: Поляк признался в любви к России и сразу заявил об агрессии
01 декабря 2020, 10:45
Не удалось развалить Россию: почему "взрываются" страны бывшего СССР
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 декабря 2020, 03:25
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
01 декабря 2020, 00:40
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в стратосфере
01 декабря 2020, 00:40
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали "...
01 декабря 2020, 00:40
"А усики под Гитлера стрижёте?": Новые казахские вывески на латинице застав...
01 декабря 2020, 02:30
"Это нечестно, несправедливо!": Санду не смогла договориться с Россией по г...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 ноября 2020, 00:15
"Гори оно всё огнём": "Бездействие" Путина расшифровали немецкие СМИ
25 ноября 2020, 02:35
Гордон заявил о диверсии в России. Скабеева ответила: "Дима реально псих"
25 ноября 2020, 20:55
Тайна украинских унитазов раскрыта. Скандал с "керченскими" кораблями раскрутил прапорщик ВСУ
30 ноября 2020, 07:15
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт видит пузырь, уже с соплями"
26 ноября 2020, 03:20
Датчане заметили странное: Норки с COVID "восстали" из могил
28 ноября 2020, 21:20
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
28 ноября 2020, 03:00
«Грады» для русского Мариуполя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.