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Минский тупик: Пересмотр соглашений по Донбассу окажется не в пользу Киева - эксперт
01 декабря 2020, 12:35 • 42 • Политика
Киев загоняет сам себя в тупик, требуя пересмотра Минских соглашений. По мнению эксперта Дмитрия Родионова, данная инициатива закончится не в пользу украинцев.
Попытки украинских властей добиться пересмотра Минских соглашений завершатся не в пользу Киева. Об этом РИА ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Ранее в украинской делегации заявили, что она якобы начала говорить максимально жёстко с Россией. При этом Украине якобы никто не ставит ультиматумов. В Киеве также всё чаще говорят о необходимости пересмотра Минских соглашений, одновременно отказываясь контактировать с представителями ДНР и ЛНР.
По словам Родионова, для украинских радикалов сам факт переговоров в Минске является предательством. И провокационные заявления представителей делегации как раз направлены на их успокоение.
В реальности же в диалоге участвуют представители Донецка и Луганска. Сторонам даже удаётся иногда решать технические вопросы, вот только когда дело доходит до политических моментов, Киев начинает "включать дурака".
Отказываясь признавать легитимность республик Донбасса, Киев сам себя загоняет в тупик. А попытки пересмотра соглашений закончатся не в пользу Украины.
Сам Родионов предлагает адаптировать формат "5+2", который использовался в диалоге по Приднестровью.
"Другое дело, что статус Приднестровья уже 30 лет висит в воздухе, но там хотя бы не стреляют, а стороны периодически пытаются вести прямой диалог, не пытаясь оправдать своё бездействие позицией третьих стран", - добавил он.
По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдана Безпалько, президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на переизбрание. Это будет возможно только в случае масштабной фальсификации результатов выборов, ибо политик не оправдал надежд населения и растерял поддержку как внутри страны, так и за её пределами.
В сложившихся условиях политсилам будет куда проще найти нового кандидата. Более того, на некоторые шаги Зеленского не решался даже его предшественник Пётр Порошенко.
"Зеленский принял закон о продаже земли, он повысил цены, он не оправдал надежду юго-востока. Абсолютно всё, что связано с ним, - это негатив", - заявил Безпалько в интервью изданию "ПолитЭксперт".
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