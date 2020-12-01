Минский тупик: Пересмотр соглашений по Донбассу окажется не в пользу Киева - эксперт

Попытки украинских властей добиться пересмотра Минских соглашений завершатся не в пользу Киева. Об этом РИА ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Ранее в украинской делегации заявили, что она якобы начала говорить максимально жёстко с Россией. При этом Украине якобы никто не ставит ультиматумов. В Киеве также всё чаще говорят о необходимости пересмотра Минских соглашений, одновременно отказываясь контактировать с представителями ДНР и ЛНР.

По словам Родионова, для украинских радикалов сам факт переговоров в Минске является предательством. И провокационные заявления представителей делегации как раз направлены на их успокоение.

В реальности же в диалоге участвуют представители Донецка и Луганска. Сторонам даже удаётся иногда решать технические вопросы, вот только когда дело доходит до политических моментов, Киев начинает "включать дурака".

Отказываясь признавать легитимность республик Донбасса, Киев сам себя загоняет в тупик. А попытки пересмотра соглашений закончатся не в пользу Украины.

Сам Родионов предлагает адаптировать формат "5+2", который использовался в диалоге по Приднестровью.

"Другое дело, что статус Приднестровья уже 30 лет висит в воздухе, но там хотя бы не стреляют, а стороны периодически пытаются вести прямой диалог, не пытаясь оправдать своё бездействие позицией третьих стран", - добавил он.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдана Безпалько, президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на переизбрание. Это будет возможно только в случае масштабной фальсификации результатов выборов, ибо политик не оправдал надежд населения и растерял поддержку как внутри страны, так и за её пределами.

В сложившихся условиях политсилам будет куда проще найти нового кандидата. Более того, на некоторые шаги Зеленского не решался даже его предшественник Пётр Порошенко.

"Зеленский принял закон о продаже земли, он повысил цены, он не оправдал надежду юго-востока. Абсолютно всё, что связано с ним, - это негатив", - заявил Безпалько в интервью изданию "ПолитЭксперт".