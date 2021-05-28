Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменч...
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым"...
Главу МИД Германии возмутило "неприемлемое" решение Москвы
Генерал ФСБ заявил о "большом ударе" для Польши
Главная / Политика

Минский суд вынес решение по задержаннию россиянки Сапеги

28 мая 2021, 15:00  •  67 • Политика
Фото: Christoph Soeder /dpa/ www.globallookpress.com
Арест россиянки в белорусском аэропорту признали законным
Суд Партизанского района белорусской столицы отклонил жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги в аэропорту Минска. Об стало известно сегодня, 28 мая.
Информацию о решении суда подтвердил адвокат Сапеги Александр Филанович. Юрист сообщил, что комментарии по сложившейся ситуации будут даны чуть позже, передает Life.ru.
Как отмечают "Открытые медиа", районный суд столицы республики признал законным задержание гражданки Российской Федерации в аэропорту Минска.
Не так давно двоюродная сестра Сапеги, музыкальная исполнительница Ева Стар призвала российские власти помочь девушке, опубликовав свое сообщение в социальных сетях. Певица заявила, что сильно волнуется за родственницу.
Напомним, Сапега была задержана 23 мая в Минске после экстренной посадки лайнера компании Ryanair, который приземлился после сообщения о минировании. Спецслужбы Белоруссии сняли с рейса Афины-Вильнюс россиянку вместе с оппозиционным белорусским блогером Романом Протасевичем.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, комментируя тему о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко, что Москва ожидает от Минска прояснения ситуации с задержанной гражданкой России. В настоящее время 23-летняя Сапега находится в СИЗО столицы Белоруссии.
Комментировала ситуацию и официальный представитель российского МИД Мария Захарова, заявившая о том, что Москва сделает все, чтобы обеспечить права задержанной в другой стране гражданки РФ. По словам госслужащей, консул смог посетить Сапегу после проведения необходимых юридических процедур.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
28 мая 2021, 04:55
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
28 мая 2021, 01:15
Украине предсказали новую войну: Её разожгут "партизаны" Зеленского
28 мая 2021, 03:05
"И кто в такую лабуду верит?": Русские разрушили мечту украинцев о захвате Крыма "морскими котиками"
28 мая 2021, 11:20
Air France не смогла пробиться в Москву обходным путём даже с третьего раза
28 мая 2021, 09:30
США пошли провокацию по сокращению российской территории - ФСБ
28 мая 2021, 06:45
Политолог раскрыл подоплёку в словах Кравчука о новом месте для переговоров по Донбассу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2021, 01:20
Резкое заявление Путина впечатлило болгар: "Ковбои сдали назад"
25 мая 2021, 00:50
Эмигрант из Германии придумал, кто сдал Протасевича
27 мая 2021, 00:30
Главу МИД Германии возмутило "неприемлемое" решение Москвы
27 мая 2021, 02:20
В Риге попытались сгладить вину перед белорусами: "Лицемерие"
22 мая 2021, 17:50
Где-то хихикают Петров и Боширов. Солдат НАТО бьют в Прибалтике
23 мая 2021, 10:20
Роковая ночь для "Русской женщины": в Роттердаме прошел финал Евровидения
27 мая 2021, 10:35
Симоньян раскрыла секретный план США: "Должны были погибнуть десятки миллионов"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.