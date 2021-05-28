Минский суд вынес решение по задержаннию россиянки Сапеги

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Арест россиянки в белорусском аэропорту признали законным

Суд Партизанского района белорусской столицы отклонил жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги в аэропорту Минска. Об стало известно сегодня, 28 мая.

Информацию о решении суда подтвердил адвокат Сапеги Александр Филанович. Юрист сообщил, что комментарии по сложившейся ситуации будут даны чуть позже, передает Life.ru.

Как отмечают "Открытые медиа", районный суд столицы республики признал законным задержание гражданки Российской Федерации в аэропорту Минска.

Не так давно двоюродная сестра Сапеги, музыкальная исполнительница Ева Стар призвала российские власти помочь девушке, опубликовав свое сообщение в социальных сетях. Певица заявила, что сильно волнуется за родственницу.

Напомним, Сапега была задержана 23 мая в Минске после экстренной посадки лайнера компании Ryanair, который приземлился после сообщения о минировании. Спецслужбы Белоруссии сняли с рейса Афины-Вильнюс россиянку вместе с оппозиционным белорусским блогером Романом Протасевичем.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, комментируя тему о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко, что Москва ожидает от Минска прояснения ситуации с задержанной гражданкой России. В настоящее время 23-летняя Сапега находится в СИЗО столицы Белоруссии.

Комментировала ситуацию и официальный представитель российского МИД Мария Захарова, заявившая о том, что Москва сделает все, чтобы обеспечить права задержанной в другой стране гражданки РФ. По словам госслужащей, консул смог посетить Сапегу после проведения необходимых юридических процедур.