Минские соглашения всё? Зеленский "прячется" за спиной США

Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить минские соглашения и привлечь к переговорам США. Об этом он сообщил в ходе интервью газете Financial Times.

Глава Украины Владимир Зеленский предлагает привлечь к переговорам с Россией Великобританию, Канаду и США.

Он сказал, что сейчас участвует в процессе, который начался до его президентства и предложил либо изменить формат минских соглашений, либо придумать другой формат вообще.

Зеленский отметил, что хочет провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что для него не имеет значения, где она будет организована, но предложение главы России вести переговоры для решения конфликта в Донбассе с лидерами ДНР и ЛНР он отверг.