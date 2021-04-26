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Минские соглашения всё? Зеленский "прячется" за спиной США
26 апреля 2021, 11:00 • 328 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить минские соглашения и привлечь к переговорам США. Об этом он сообщил в ходе интервью газете Financial Times.
Глава Украины Владимир Зеленский предлагает привлечь к переговорам с Россией Великобританию, Канаду и США.
Он сказал, что сейчас участвует в процессе, который начался до его президентства и предложил либо изменить формат минских соглашений, либо придумать другой формат вообще.
Зеленский отметил, что хочет провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что для него не имеет значения, где она будет организована, но предложение главы России вести переговоры для решения конфликта в Донбассе с лидерами ДНР и ЛНР он отверг.
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