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Минские соглашения - "политическая удавка": Экс-депутат Рады объяснил, зачем Киев стелется под США

14 ноября 2020, 20:55  •  88 • Политика
Глава делегации Украины в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук назвал Минские соглашения "политической удавкой" для его страны. Бывший депутат Верховной рады Александр Голуб объяснил, что Киев стелется под США, и перечислил причины.
Кравчук напомнил, что Минские соглашения подписывались в 2015 году, когда президентом Украины был Пётр Порошенко.
"Это политическая удавка на шее Украины", - оценил глава украинской делегации в ТКГ.
По словам Леонида Кравчука, на заседаниях комиссии темы этих соглашений касаются постоянно, утверждая, что Украина меняет порядок Минских договорённостей. В документах указано, что необходимо сначала провести выборы в Донбассе, а потом решать вопрос с границей. Киев же настаивает на том, чтобы сделать наоборот. Кравчук неодобрительно отозвался об этих разговорах и продолжил давить на то, что при Порошенко соглашения подписывались в "очень сложных условиях".
Экс-депутат Верховной рады, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб считает, что подписание Минских соглашений изначально было только лишь пиаром для украинских властей.
"С самого начала Киев не собирался выполнять Минские договорённости", - произнёс Голуб в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что украинские власти всегда понимали, что исполнение обязательств заставит страну измениться, но такая эволюция им была не нужна. Не нужна она и сейчас, поэтому Киев "запускает дурочку".
По мнению Голуба, нынешние высказывания Кравчука - прогиб под США. С учётом вероятного прихода к власти Джо Байдена Украина рассчитывает на карт-бланш на свои действия в ЛНР и ДНР. Прикинув, что новая американская верхушка почти наверняка будет вести антироссийскую политику, Киев уходит от выполнения Минских договорённостей, но официально не разрывает соглашение.

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