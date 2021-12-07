Минск закрыл для Европы продовольственную "тропу Лукашенко" в Россию

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Республика переориентирует рынок на товары из "дружественных государств"

Власти Белоруссии в ответ на западные санкции ввели с 1 января 2022 года продовольственное эмбарго, которое коснется продукции из ЕС, США, Канады, Британии и ряда других стран. Об этом говорится в постановлении правительства Республики, обнародованном сегодня на национальном правовом интернет-портале.

Кроме вышеозначенных государств, ограничения наложены на товары из Норвегии, Албании, Исландии, Республики Северная Македония, Черногории, Швейцарской Конфедерации.

В черном списке запрещенной к ввозу в Белоруссию продукции оказались живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, соль, кондитерские изделия, молоко, орехи фрукты и некоторые другие товары.

Согласно документу, эмбарго будет действовать в течение 6 месяцев, начиная с 1 января наступающего года.

"Одновременно будут приняты меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства. Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Белоруссии, поставками из дружественных государств", – цитирует БЕЛТА сообщение пресс-службы правительства.

Также подчеркивается, что в случае других деструктивных шагов в отношении Республики, Минск оставляет за собой право усилить данные рестрикции.

В свою очередь, беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что нынешним постановлением Республика фактически присоединилась к российскому продовольственному эмбарго, установленному Москвой в отношении ЕС и ряда других стран в ответ на ограничения, введенные в 2014 году из-за Украины.

"С 1 января закрывается "тропа Лукашенко", по которой круглосуточно везли в Россию контрабанду. Вот что санкции творят", – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Болкунец, конечно, имел в виду, что в РФ через Белоруссию попадают почти все запрещенные Москвой продукты из стран ЕС, в том числе санкционированные польские яблоки и французские сыры. Машины с данным товаром российские пограничники буквально вылавливают по лесам Смоленщины.

По данным политолога, российский бизнес ежегодно теряет от белорусской контрабанды от 1,5 до 3 млрд долларов, что "непременно учитывалось при запросах на финансовую помощь Москвы.

