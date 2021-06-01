Минск вновь "щёлкнул по носу" Украину: Остаётся ждать реакции

Лукашенко обсуждал с Путиным вопрос открытия авиарейсов в Крым. "Это, конечно, очень серьёзный щелчок по носу Киеву", - считает политолог Армен Гаспарян.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог Армен Гаспарян.

По его мнению, прежде всего необходимо дождаться реализации этой истории, и исходить уже из этого. Тем не менее какой-то новизны в данной ситуации нет, поскольку речь идёт о белорусской экономике как таковой, отметил политолог.

Потому что ограничение по полётам означает, что необходимо прорабатывать для себя новые маршруты. И Крым, с этой точки зрения, идеальная конструкция,

- объяснил Армен Гаспарян в интервью Царьграду.

По словам политолога, налаживание авиасообщения с Крымом решает сразу две задачи. Во-первых, это удовлетворит реально существующий запрос белорусов на полёты на полуостров.

А во-вторых, это, конечно, очень серьёзный щелчок по носу Киеву. Который себя абсолютно безобразно вёл последние, скажем, дней восемь в активной фазе,

- добавляет Армен Гаспарян.

По этой причине он считает, что вся эта история с полётами из Белоруссии в Крым является политической. Однако всё же нужно дождаться непосредственно самого оглашения принятого решения, подчёркивает Армен Гаспарян.

Тогда уже можно будет, посмотрев за реакцией, за развитием событий, сказать, чего в этом было больше - политики или экономики,

- подводит итог политолог.