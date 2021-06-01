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Минск вновь "щёлкнул по носу" Украину: Остаётся ждать реакции
01 июня 2021, 19:50 • 379 • Политика
Лукашенко обсуждал с Путиным вопрос открытия авиарейсов в Крым. "Это, конечно, очень серьёзный щелчок по носу Киеву", - считает политолог Армен Гаспарян.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог Армен Гаспарян.
По его мнению, прежде всего необходимо дождаться реализации этой истории, и исходить уже из этого. Тем не менее какой-то новизны в данной ситуации нет, поскольку речь идёт о белорусской экономике как таковой, отметил политолог.
- объяснил Армен Гаспарян в интервью Царьграду.
По словам политолога, налаживание авиасообщения с Крымом решает сразу две задачи. Во-первых, это удовлетворит реально существующий запрос белорусов на полёты на полуостров.
- добавляет Армен Гаспарян.
По этой причине он считает, что вся эта история с полётами из Белоруссии в Крым является политической. Однако всё же нужно дождаться непосредственно самого оглашения принятого решения, подчёркивает Армен Гаспарян.
- подводит итог политолог.
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