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Минск рвётся к госзакупкам в России. Лукашенко готовит Путину список вопросов

12 января 2021, 16:35  •  46 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил сформулировать "несколько принципиальных вопросов", которые намерен задать при личной встрече президенту России Владимиру Путину. Особо встал вопрос о допуске белорусских предприятий к госзакупкам в России.
Во время совещания с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком президент Белоруссии Александр Лукашенко поднял вопрос допуска республиканских компаний к госзакупкам в России.
Глава государства особо подчеркнул, что для него это - "принципиальный вопрос". В то же время Лукашенко сообщил о подготовке списка подобных "принципиальных вопросов", которые намерен обсудить при личной встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации", - уточнил белорусский лидер.
Кроме того, те же вопросы, касающиеся продаж и кооперации, ранее обсуждавшиеся в Сочи, судя по словам Лукашенко, он намерен поднять не только в разговоре с Путиным, но и в правительстве.
"Чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которые мы достигли в Сочи, по кооперации и по продажам", - цитирует "Белта" Лукашенко.

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