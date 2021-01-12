Минск рвётся к госзакупкам в России. Лукашенко готовит Путину список вопросов

Во время совещания с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком президент Белоруссии Александр Лукашенко поднял вопрос допуска республиканских компаний к госзакупкам в России.

Глава государства особо подчеркнул, что для него это - "принципиальный вопрос". В то же время Лукашенко сообщил о подготовке списка подобных "принципиальных вопросов", которые намерен обсудить при личной встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации", - уточнил белорусский лидер.

Кроме того, те же вопросы, касающиеся продаж и кооперации, ранее обсуждавшиеся в Сочи, судя по словам Лукашенко, он намерен поднять не только в разговоре с Путиным, но и в правительстве.

"Чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которые мы достигли в Сочи, по кооперации и по продажам", - цитирует "Белта" Лукашенко.