|
Минск расплатится с "Газпромом" по миллионному долгу с помощью российского кредита
20 сентября 2020, 20:40 • 50 • Политика
Белоруссия вернет компании всю задолженность
Министр финансов России Антон Силуанов раскрыл подробности кредита Белоруссии. Так, глава ведомства заявил, что часть ссуды, полученной от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), будет отправлено "Газпрому". Так Минск сможет погасить свой долг.
Белоруссия получит по 500 млн рублей от Москвы и ЕФСР. 330 млн рублей по второй части кредита получит российская компания за задолженность. В 2021-м Россия переведет Республике еще 500 млн рублей.
Также Силуанов в эфире "России 1" поведал, что Москва с помощью кредита Минску окажет поддержку экономике обеих стран. Как заявил Силуанов, никаких задержек по оплате перед российскими поставщиками не будет.
Министр отметил, что часто высказывается вопрос, почему в такое непростое время Россия выдает деньги другим странам. По его словам, с Белоруссией у России тесные экономические связи. Как рассказал Силуанов, белорусы еще не нарушали сроки по выплате займа.
О том, что Россия выделит Белоруссии 1,5 млрд рублей кредита, стало известно после закрытого разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 сентября 2020, 03:15
|
16 сентября 2020, 22:15
|
18 сентября 2020, 06:20
|
14 сентября 2020, 05:10
|
15 сентября 2020, 00:25
|
14 сентября 2020, 05:10
|
17 сентября 2020, 11:05