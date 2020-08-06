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Минск "прикрывает тылы" армией? Инсайдер заявил о стягивании войск в столицу Белоруссии

06 августа 2020, 23:30  •  46 • В мире
Автор Telegram-канала "Дилетант" заявил о том, что "в Минск стягивают войска", а "из Дворца независимости вывезли все ценности и секретные документы". WarGonzo на сообщение инсайдера предположил, что "часть армии будет задействована в пресечении беспорядков" - "прикрыть тылы".
"В Минск стягивают войска. Численный состав - около 20 тысяч военнослужащих. Жить они будут в палаточном лагере", - сообщил автор Telegram-канала "Дилетант".
Инсайдер также пишет о том, что "в ночь с 8 на 9 августа подходы к Дворцу независимости будут перекрыты грузовиками с песком", а уже ближе к вечеру "патрулировать город выйдут военные". Кроме того, сообщается, что вокруг прилегающих к дворцу улиц "во дворах будут дежурить водомёты, автозаки и бронетранспортёры". А в небо поднимут вертолёт.
По версии инсайдера, "власти опасаются, что вечером 9 августа колонна протестующих двинется к резиденции президента". И из Дворца независимости уже якобы "вывезли все ценности и секретные документы".
Однако пока эта информация никак не подтверждается, никаких официальных заявлений сделано не было, да и источники автор "Дилетанта" не называет.
На отсутствие ссылок на источник информации о стягивании войск в Минск обратил внимание и автор Telegram-канала WarGonzo.
"Если информация подтвердится, тогда становится понятным, для чего по стране объявили мобилизацию, - выдвинул блогер свою версию событий. - Пока часть армии будет задействована в пресечении беспорядков - необходимо, что называется, прикрыть тылы".

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