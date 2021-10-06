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Минск послал Варшаву с гуманитарной помощью в Вильнюс
06 октября 2021, 15:10 • 69 • Политика
Беженцам, застрявшим на белорусской границе, помогают местные активисты
Решение Польши направить в Белоруссию гуманитарную помощь для афганских мигрантов лишено смысла, поскольку не было согласовано с белорусской стороной. На это указал официальный представитель внешнеполитического ведомства РБ Анатолий Глаз.
По словам дипломата, Минск не просил ни о какой помощи, поскольку в ней нет необходимости: беженцам, застрявшим на польской границе, помогают белорусские активисты и общественные организации. Если же Варшава на самом деле хочет помочь, то может передать продукты и теплые вещи беженцам напрямую со своей стороны границы. Еще лучше – позаботиться о мигрантах, которых в "нечеловеческих условиях" держат в соседней Литве, заявил Глаз.
На ужасные условия в организованных на территории Литвы лагерях мигрантов жалуются сами беженцы. После того, как ЕСПЧ запретил Вильнюсу отправлять нелегалов обратно в страны, откуда они прибыли, ситуация стала еще хуже.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Мартин Пшидач заявил, что Варшава готовит гуманитарный груз для мигрантов, который намерена доставить в Белоруссию. При этом на территориях Польши, примыкающих к Белоруссии, продлен режим ЧП: в Варшаве опасаются, что под видом афганских беженцев в республику могут проникнуть российские военные.
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