Минск пошёл на уступки: Белоруссия планирует покупать у России нефть по мировым ценам

Об этом сообщил журналистам вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. Он заявил, что работа продолжится "со всеми субъектами нефтяного рынка России".

"Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовал и наш президент, белорусская сторона. Что Белоруссии не нужно никаких специальных, эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", - сказал журналистам чиновник.

На следующей неделе переговоры по поставкам энергосырья будут продолжены, добавил белорусский вице-премьер.

При этом Александр Лукашенко заявлял ранее, что Минск был согласен покупать нефть по мировым ценам, однако российская сторона якобы настаивала на "более высоких премиальных по договорам о поставках".

"Мы не сможем предоставить скидок"

Переговоры президентов России и Белоруссии проходили в Сочи 7 февраля. Один из важных вопросов - закупка нефти Белоруссией у России. Комментируя первые итоги переговоров глав государств, замглавы Администрации Владимира Путина Дмитрий Козак заявил: "Мы не сможем предоставить скидок".

Россия продолжит поставлять нефть в Белоруссию на тех же условиях, что и в 2019 году. Никаких скидок не будет. Замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак поделился первыми результатами нефтегазовых переговоров между Москвой и Минском.

Он уточнил, что поставки нефти из России в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях. Цены и объёмы поставок энергоносителя будут регулироваться рынком. Кроме того, условия поставок нефти Белоруссии не будут зависеть от объёма поставок.

"Россия не может резко поменять регулирование нефтяной отрасли, внутренние правила России сохранятся", - сказал Дмитрий Козак.

"Москва пытается поставить Минск на колени"

В преддверии встречи с Владимиром Путиным, которая должна состояться в Сочи, президент Белоруссии выступил с рядом громких заявлений. Касались они в основном вопроса поставок нефти. Якобы "Москва пытается поставить Минск на колени".

Разногласия вокруг поставок нефти из России в Белоруссию вылились в очередной "разбор полётов" у президента Александра Лукашенко. Совещание проходило накануне визита президента в Сочи.

Лукашенко отметил, что разногласия Минска с Москвой по энергетическим вопросам случаются регулярно в течение 13 лет.

"Хотя при подписании договора нам были даны твёрдые гарантии", - заявил президент и потребовал от своих чиновников доложить, что "сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства".

Предъявил Лукашенко и претензии к цене на нефть, объяснив, что именно Минск хочет от Москвы.

Они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить, - не удержался от красного словца Лукашенко.

Напомним, возмутило главу республики и то, что в России, мол, не хотят беспошлинно поставлять Белоруссии нефть, да ещё и настаивают "на существенной премии компаниям за поставку нефти в Беларусь".

"Вот оборзели, ещё денег за нефть просят"

Заявления Лукашенко в беседе с Царьградом прокомментировал политолог Андрей Суздальцев. По его словам, белорусская сторона всё подавала так, что Москва должна "вообще сказать "спасибо" за то, что Минск эту нефть берёт.

Я не шучу, так и подавалось: если Россия не будет поставлять нам нефть, ей некуда будет её продавать, - отметил Суздальцев.

При этом норвежцам Белоруссия готова платить 100% мировой цены на нефть. И Помпео, который пообещал обеспечить Минск нефтью якобы "по конкурентной цене", не сам ею торгует. Продают американские компании. И, конечно, тоже по мировой цене.

И тут вдруг Россия тоже хочет, чтобы у неё покупали нефть по этой же мировой цене. Это президента Белоруссии очень возмущает.

Это называется "интеграция по-лукашенковски". То есть экономику белорусскую должна обеспечивать Россия. Потому что Белоруссия суверенное государство. И оно будет покупать по мировым ценам на Западе, а Россия должна поставлять. Это не шутка, к сожалению, это сформировавшийся ещё в советское время иждивенческий подход, - сказал политолог.

"Расстановка приоритетов очевидна"

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко делают многое для развития двусторонних отношений, но при этом каждый из лидеров отстаивает интересы своего суверенного государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Перед встречей белорусский лидер заявил о том, что Белоруссия никогда не войдет в состав РФ. Приоритеты Лукашенко Пескова не удивили, ибо вопрос был очень эмоциональный.