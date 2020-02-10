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Минск пошёл на уступки: Белоруссия планирует покупать у России нефть по мировым ценам
10 февраля 2020, 16:09 • 97 • В мире
Несмотря на то, что Минск до последнего момента рассчитывал на то, что договор с Россией на поставки энергосырья удастся заключить со скидкой, добиться привилегий так и не удалось. Минск пошёл на уступки, белорусские НПЗ сообщили о том, что будут покупать сырьё по мировым ценам.
Об этом сообщил журналистам вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. Он заявил, что работа продолжится "со всеми субъектами нефтяного рынка России".
"Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовал и наш президент, белорусская сторона. Что Белоруссии не нужно никаких специальных, эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", - сказал журналистам чиновник.
На следующей неделе переговоры по поставкам энергосырья будут продолжены, добавил белорусский вице-премьер.
При этом Александр Лукашенко заявлял ранее, что Минск был согласен покупать нефть по мировым ценам, однако российская сторона якобы настаивала на "более высоких премиальных по договорам о поставках".
"Мы не сможем предоставить скидок"
Переговоры президентов России и Белоруссии проходили в Сочи 7 февраля. Один из важных вопросов - закупка нефти Белоруссией у России. Комментируя первые итоги переговоров глав государств, замглавы Администрации Владимира Путина Дмитрий Козак заявил: "Мы не сможем предоставить скидок".
Россия продолжит поставлять нефть в Белоруссию на тех же условиях, что и в 2019 году. Никаких скидок не будет. Замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак поделился первыми результатами нефтегазовых переговоров между Москвой и Минском.
Он уточнил, что поставки нефти из России в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях. Цены и объёмы поставок энергоносителя будут регулироваться рынком. Кроме того, условия поставок нефти Белоруссии не будут зависеть от объёма поставок.
"Россия не может резко поменять регулирование нефтяной отрасли, внутренние правила России сохранятся", - сказал Дмитрий Козак.
"Москва пытается поставить Минск на колени"
В преддверии встречи с Владимиром Путиным, которая должна состояться в Сочи, президент Белоруссии выступил с рядом громких заявлений. Касались они в основном вопроса поставок нефти. Якобы "Москва пытается поставить Минск на колени".
Разногласия вокруг поставок нефти из России в Белоруссию вылились в очередной "разбор полётов" у президента Александра Лукашенко. Совещание проходило накануне визита президента в Сочи.
Лукашенко отметил, что разногласия Минска с Москвой по энергетическим вопросам случаются регулярно в течение 13 лет.
"Хотя при подписании договора нам были даны твёрдые гарантии", - заявил президент и потребовал от своих чиновников доложить, что "сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства".
Предъявил Лукашенко и претензии к цене на нефть, объяснив, что именно Минск хочет от Москвы.
Напомним, возмутило главу республики и то, что в России, мол, не хотят беспошлинно поставлять Белоруссии нефть, да ещё и настаивают "на существенной премии компаниям за поставку нефти в Беларусь".
"Вот оборзели, ещё денег за нефть просят"
Заявления Лукашенко в беседе с Царьградом прокомментировал политолог Андрей Суздальцев. По его словам, белорусская сторона всё подавала так, что Москва должна "вообще сказать "спасибо" за то, что Минск эту нефть берёт.
При этом норвежцам Белоруссия готова платить 100% мировой цены на нефть. И Помпео, который пообещал обеспечить Минск нефтью якобы "по конкурентной цене", не сам ею торгует. Продают американские компании. И, конечно, тоже по мировой цене.
И тут вдруг Россия тоже хочет, чтобы у неё покупали нефть по этой же мировой цене. Это президента Белоруссии очень возмущает.
"Расстановка приоритетов очевидна"
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко делают многое для развития двусторонних отношений, но при этом каждый из лидеров отстаивает интересы своего суверенного государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Перед встречей белорусский лидер заявил о том, что Белоруссия никогда не войдет в состав РФ. Приоритеты Лукашенко Пескова не удивили, ибо вопрос был очень эмоциональный.
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