Минск получил поддержку Москвы. Дипломат назвал два сценария

Посол России в Минске Евгений Лукьянов сообщил о том, что Москва не бросит Белоруссию и будет оказывать ей поддержку "до самых критических обстоятельств". По словам дипломата, есть два сценария - оптимистический и пессимистический.

"Мы не бросим Беларусь", - заявил посол России в Минске Евгений Лукьянов в интервью РИА Новости, после того как стало известно о введении против десятков граждан и 8 компаний Белоруссии новых санкций Евросоюза.

На сегодняшний день напомним, под рестрикциями ЕС находятся более 160 человек из Белоруссии, включая самого президента республики Александра Лукашенко.

Дипломат напомнил о том, что Россия и Белоруссия являются не только двумя братскими народами, но ещё и союзниками. Лукьянов при этом подчеркнул, что "союзники друг друга не предают".

Посол пообещал Минску поддержку Москвы, до, как он выразился, "самых критических обстоятельств". О каких именно обстоятельствах идёт речь, не уточняется. Однако дипломат в то же время сообщил, что есть два сценария: пессимистический и оптимистический.