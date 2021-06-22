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Минск получил поддержку Москвы. Дипломат назвал два сценария

22 июня 2021, 09:05  •  204 • Политика
Посол России в Минске Евгений Лукьянов сообщил о том, что Москва не бросит Белоруссию и будет оказывать ей поддержку "до самых критических обстоятельств". По словам дипломата, есть два сценария - оптимистический и пессимистический.
"Мы не бросим Беларусь", - заявил посол России в Минске Евгений Лукьянов в интервью РИА Новости, после того как стало известно о введении против десятков граждан и 8 компаний Белоруссии новых санкций Евросоюза.
На сегодняшний день напомним, под рестрикциями ЕС находятся более 160 человек из Белоруссии, включая самого президента республики Александра Лукашенко.
Дипломат напомнил о том, что Россия и Белоруссия являются не только двумя братскими народами, но ещё и союзниками. Лукьянов при этом подчеркнул, что "союзники друг друга не предают".
Посол пообещал Минску поддержку Москвы, до, как он выразился, "самых критических обстоятельств". О каких именно обстоятельствах идёт речь, не уточняется. Однако дипломат в то же время сообщил, что есть два сценария: пессимистический и оптимистический.

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