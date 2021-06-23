Минск получил неопровержимые доказательства причастности США к подготовке госпереворота

В Минобороны Белоруссии сообщили о получении неопровержимых доказательств причастности госструктур США к подготовке госпереворота в республике.

После президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года по республике прокатилась волна протестов, подогреваемая оппозицией. Противники президента Александра Лукашенко даже обсуждали госпереворот в республике.

Но воинственные планы были пресечены. А теперь выясняется, что к подготовке госпереворота в Белоруссии причастны госструктуры США.

О том, что Минск получил неопровержимые доказательства причастности американцев к подготовке госпереворота в республике, сообщил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.