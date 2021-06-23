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Минск получил неопровержимые доказательства причастности США к подготовке госпереворота
23 июня 2021, 11:40 • 159 • Политика
В Минобороны Белоруссии сообщили о получении неопровержимых доказательств причастности госструктур США к подготовке госпереворота в республике.
После президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года по республике прокатилась волна протестов, подогреваемая оппозицией. Противники президента Александра Лукашенко даже обсуждали госпереворот в республике.
Но воинственные планы были пресечены. А теперь выясняется, что к подготовке госпереворота в Белоруссии причастны госструктуры США.
О том, что Минск получил неопровержимые доказательства причастности американцев к подготовке госпереворота в республике, сообщил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.
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