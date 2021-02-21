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Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился на эмоции

21 февраля 2021, 01:00  •  77 • Политика
Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис не поскупился на эмоции из-за того, что Минск решил перенаправить грузы из Клайпеды в порты России.
Решение Минска перенаправить грузы из Клайпеды в порты России продиктованы не экономической целесообразностью, а политикой, заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.
"Приходится сожалеть о том, что действия Белоруссии основываются не на экономических, а на политических аргументах", - отметил Марюс Скуодис.
"А на чём, интересно, основываются действия Литвы?" - ответил на это заявление в своём Telegram-канале политтехнолог Марат Баширов.
Добавим, что в пятницу было подписано межправительственное соглашение между Москвой и Минском об организации перевалки более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021–2023 годах.

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