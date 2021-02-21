Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился на эмоции

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис не поскупился на эмоции из-за того, что Минск решил перенаправить грузы из Клайпеды в порты России.

Решение Минска перенаправить грузы из Клайпеды в порты России продиктованы не экономической целесообразностью, а политикой, заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

"Приходится сожалеть о том, что действия Белоруссии основываются не на экономических, а на политических аргументах", - отметил Марюс Скуодис.

"А на чём, интересно, основываются действия Литвы?" - ответил на это заявление в своём Telegram-канале политтехнолог Марат Баширов.

Добавим, что в пятницу было подписано межправительственное соглашение между Москвой и Минском об организации перевалки более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021–2023 годах.