Минск парировал прибалтийскую "истерику" своими санкциями: "Ответочка" прилетела сотням чиновников

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз объявил об ответных санкциях в отношении прибалтийских стран.

Ранее власти Латвии, Литвы и Эстонии по итогам совместных консультаций расширили чёрный список белорусских чиновников, которым запрещён въезд на их территорию.

Всего в перечень вошёл 101 человек. Отмечалось, что в список были включены лица, которые якобы причастны к применению насилия и репрессий в отношении граждан собственной республики.

По мнению Глаза, данные действия стран-соседей "граничат с истерикой". Он констатировал, что Минск в такой ситуации вынужден сделать зеркальный шаг.

Мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран, - сообщил министр.

Он добавил, что в чёрные списки войдут более 100 чиновников из каждой из этих трёх прибалтийских республик. Против них будут использованы как визовые, так и финансовые санкции.