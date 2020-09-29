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Минск парировал прибалтийскую "истерику" своими санкциями: "Ответочка" прилетела сотням чиновников

29 сентября 2020, 21:00  •  108 • Политика
Минск парировал прибалтийскую "истерику" своими санкциями. "Ответочка" прилетела сотням чиновников. По данным главы МИД Белоруссии, в республике сформировали собственные чёрные списки, в которые вошли более чем по 100 человек из Латвии, Литвы и Эстонии.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз объявил об ответных санкциях в отношении прибалтийских стран.
Ранее власти Латвии, Литвы и Эстонии по итогам совместных консультаций расширили чёрный список белорусских чиновников, которым запрещён въезд на их территорию.
Всего в перечень вошёл 101 человек. Отмечалось, что в список были включены лица, которые якобы причастны к применению насилия и репрессий в отношении граждан собственной республики.
По мнению Глаза, данные действия стран-соседей "граничат с истерикой". Он констатировал, что Минск в такой ситуации вынужден сделать зеркальный шаг.
Мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран, - сообщил министр.
Он добавил, что в чёрные списки войдут более 100 чиновников из каждой из этих трёх прибалтийских республик. Против них будут использованы как визовые, так и финансовые санкции.

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