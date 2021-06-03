Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

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В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Вильнюс пожелал полностью взять под свой контроль межгосударственные перемычки линий электропередачи на белорусской границе, находящиеся сейчас в совместном ведении государств – участниц единой энергосистемы: Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Однако Минск указывает, что это невозможно с технической точки зрения.

Сегодня обе стороны обменялись любезностями по поводу советских ЛЭП.

Так, ранее в четверг, 3 июня, глава Минэнерго Литвы Дайнюс Крейвис объявил, что власти страны инициируют правовой процесс, который должен позволить Вильнюсу взять под единоличный контроль управление над межгосударственными перемычками линий электропередачи. Это делается в рамках закона о предотвращении попадания на литовскую территорию электроэнергии, которую начинает производить в промышленном масштабе БелАЭС, пояснил министр.

"На сегодняшний день мы не управляем этими линиями, у нас есть определенные соглашения и мы управляем совместно. <> Мы приступаем к возвращению суверенитета в наши руки в сфере электроэнергии", – цитирует EADaily господина Крейвиса.

Министру не понравилась информация местного оператора LitGrid о том, что в текущем году Литва закупила в Белоруссии электроэнергии на€16 млн, в том числе с БелАЭС.

Ответ из Минска прилетел незамедлительно. Там напомнили капризным соседям, что по соглашению БРЭЛЛ Белоруссия и Литва совместно через диспетчерские центры управляют 13 ЛЭП, которые связывают государства. Четыре их них – элементы системообразующей сети 330 кВ.

"Взять все в одни руки", как это декларирует Литва, невозможно технически. Понятия одностороннего управления межгосударственными линиями электропередачи просто не существует, поэтому в данном случае можно расценивать формулировку литовской стороны как образное заявление", – говорится в релизе белорусского Минэнерго, опубликованном в телеграм-канале.

В ведомстве подчеркнули, что ежели Вильнюс вознамерился отключить трансграничные ЛЭП, то сперва он должен согласовать свои действия с участниками соглашения БРЭЛЛ, в том числе с Минском. Ровно так делала белорусская сторона, когда было необходимо временно выключить "лампочку Ильича" для испытаний надежности своей энергосистемы.

В министерстве добавили, что в настоящий момент времени сложно оценить заявление Вильнюса, поскольку в Минск еще не поступало никаких официальных документов о планах властей Литвы.

Накануне Госатомнадзор Белоруссии уведомил, что коллегия Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики дала добро на внесение дополнения в лицензию БелАЭС на право осуществления деятельности в сфере использования атомной энергии. Это позволяет приступить к промышленной эксплуатации энергоблока № 1 Белорусской АЭ.

