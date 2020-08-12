Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты"

Евросоюз может наложить санкции на Белоруссию за "насилие и необоснованные аресты" во время разгона участников беспорядков в Минске. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, в ЕС считают, что белорусский ОМОН применил непропорциональное насилие в отношении протестующих. При этом евродипломат скромно умолчал о бутылках и фейерверках, которые летели в белорусских правоохранителей.

Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Белоруссией, что может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов, - говорится в заявлении главы европейской дипломатии.

Тем временем Министерство иностранных дел Австрии призвало разблокировать интернет в Белоруссии. Он не работает в стране с самого воскресенья, 9 августа, когда в стране проходили выборы президента.

В МИД Белоруссии уже отреагировали на заявление ЕС. Ведомство призвало Европу не торопиться и не совершать поспешных действий. МИД пообещал представить "конкретные неопровержимые факты", раскрывающие подоплёку происходящих в республике событий.