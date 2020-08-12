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Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты"
12 августа 2020, 05:05 • 408 • Политика
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов. Белорусский МИД в ответ пообещал "конкретные неопровержимые факты", раскрывающие подоплёку происходящих в Минске событий.
Евросоюз может наложить санкции на Белоруссию за "насилие и необоснованные аресты" во время разгона участников беспорядков в Минске. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, в ЕС считают, что белорусский ОМОН применил непропорциональное насилие в отношении протестующих. При этом евродипломат скромно умолчал о бутылках и фейерверках, которые летели в белорусских правоохранителей.
Тем временем Министерство иностранных дел Австрии призвало разблокировать интернет в Белоруссии. Он не работает в стране с самого воскресенья, 9 августа, когда в стране проходили выборы президента.
В МИД Белоруссии уже отреагировали на заявление ЕС. Ведомство призвало Европу не торопиться и не совершать поспешных действий. МИД пообещал представить "конкретные неопровержимые факты", раскрывающие подоплёку происходящих в республике событий.
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