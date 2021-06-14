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Минск отвечает на вопросы по Ryanair: Протасевич присутствует лично

14 июня 2021, 16:45  •  38 • Политика
В Минске начался брифинг по делу Протасевича. Молодой человек лично прибыл на заседание.
В Национальном пресс-центре Республики Беларусь начался брифинг министерства иностранных дел по актуальным вопросам для представителей средств массовой информации. На нём присутствует Роман Протасевич лично.
На брифинге будет рассматриваться ситуация с рейсом Афины - Вильнюс авиакомпании Ryanair, выезд из Белоруссии отдельных представителей польского национального меньшинства, транзит нелегальных мигрантов через территорию Белоруссии.
Также на повестке будут обговариваться новые обстоятельства вокруг дела Протасевича.
Артём Сикорский, глава департамента по авиации Минтранса, высказал своё недовольство организацией расследования инцидента.
"Только 4 июня ИКАО уведомила Беларусь о собрании комиссии. До сих пор неизвестен ни её состав, ни компетенции её участников. О визите в РБ речь пока не идёт. Это, наверное, новая нормальность", - сказал Сикорский.

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