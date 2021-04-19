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Минск отчитал Украину за саботаж диалога по Донбассу: Не могут отличить лесовоз от танка

19 апреля 2021, 01:10  •  67 • Политика
Представители Минска отчитали Украину за саботаж диалога по Донбассу. Так, Киев постоянно паникует и не может отличить лесовоз от танка.
Белорусское руководство разочаровано тем, что переговоры по Донбассу становятся всё более бессмысленными. Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков.
Руководство страны не видит альтернатив Минским соглашениям и дипломатическому пути. Поэтому Белоруссия всё ещё готова предоставлять площадку для диалога.
Однако сам характер переговоров Арчакову не нравится.
"Видеоформат этот превращается в какое-то практически бесполезное телевизионное представление", - сказал Арчаков в эфире телеканала "Беларусь 1".
Основной критике подвергся Киев, который ведёт себя не очень корректно. В частности, украинские представители постоянно обвиняют Россию и Белоруссию в подготовке вторжения.
"Никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько некомпетентны, чтобы не отличить шум лесовоза с движением колонны бронетанковой техники", - добавил Арчаков.
Как ранее заявил изданию "ПолитЭксперт" экс-сенатор Франц Клинцевич, власти Украины действуют в полном соответствии с американской стратегией, проводя "вялую" эскалацию конфликта в Донбассе. Речь идёт о расширении военных действий в отношении украинцев, а также втягивании России в реальный конфликт.
При этом Киев просит от американцев предоставить инструкторов для подготовки солдат, чтобы нейтрализовать угрозу, которой нет.
"Просто они провоцируют, создают и говорят, что им страшно. Ничего-ничего, отвечает большой дядя, сейчас мы подойдём и поможем", - пояснил Клинцевич.

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