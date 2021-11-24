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Минск обвинил польских должностных лиц в пропаганде войны

24 ноября 2021, 18:50  •  83 • В мире
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польских должностных лиц по статье «Пропаганда войны».
«Нами зафиксированы неоднократные выступления ряда граждан Польши, в том числе должностных лиц, с призывами осуществить агрессию Польши в отношении Республики Беларусь. В данном случае речь идёт о наличии состава и признаков преступления, предусмотренного статьёй "Пропаганда войны"»,
– заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.
Варшава называет ситуацию на границе с Белоруссией не миграционным кризисом, а политической провокацией Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ пояснил, что Белоруссия не направляет мигрантов в Польшу, а всего лишь не задерживает их, поскольку конечный пункт их перемещения не Белоруссия и не Польша, а страны Западной Европы. Тем более что ЕС в рамках санкций против Белоруссии прекратил финансирование двусторонних программ по борьбе с нелегальной миграцией.
Возмущение Варшавы фактами «прорыва границы» мигрантами и заявления о том, что рубежи польского государства неприкосновенны, нелогичны. Польша сама неоднократно нарушала границы других государств ради услужения США и НАТО. В 1990-х Польша поддержала бомбардировки Югославии, в 2004 г. польские войска в составе т. н. международной коалиции вторглись в Ирак, потом в Афганистан.
В 2016 г. Варшава заявила о готовности отправить в Сирию авиацию и спецназ для помощи США. Подрывные действия польских спецслужб против во время и после президентских выборов 2020 года в Белоруссии тоже были диверсией, направленной на слом политического строя в Белоруссии.
В ближайшее время в Польшу прибудет подразделение британских войск численностью 100 человек для помощи польским пограничникам в охране границы с Белоруссией. А министр обороны Эстонии Калле Лаанет сообщил, что направит в Польшу 150 эстонских солдат в знак солидарности с Варшавой.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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