Минск обвинил польских должностных лиц в пропаганде войны

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польских должностных лиц по статье «Пропаганда войны».

«Нами зафиксированы неоднократные выступления ряда граждан Польши, в том числе должностных лиц, с призывами осуществить агрессию Польши в отношении Республики Беларусь. В данном случае речь идёт о наличии состава и признаков преступления, предусмотренного статьёй "Пропаганда войны"»,

– заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

Варшава называет ситуацию на границе с Белоруссией не миграционным кризисом, а политической провокацией Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ пояснил, что Белоруссия не направляет мигрантов в Польшу, а всего лишь не задерживает их, поскольку конечный пункт их перемещения не Белоруссия и не Польша, а страны Западной Европы. Тем более что ЕС в рамках санкций против Белоруссии прекратил финансирование двусторонних программ по борьбе с нелегальной миграцией.

Возмущение Варшавы фактами «прорыва границы» мигрантами и заявления о том, что рубежи польского государства неприкосновенны, нелогичны. Польша сама неоднократно нарушала границы других государств ради услужения США и НАТО. В 1990-х Польша поддержала бомбардировки Югославии, в 2004 г. польские войска в составе т. н. международной коалиции вторглись в Ирак, потом в Афганистан.

В 2016 г. Варшава заявила о готовности отправить в Сирию авиацию и спецназ для помощи США. Подрывные действия польских спецслужб против во время и после президентских выборов 2020 года в Белоруссии тоже были диверсией, направленной на слом политического строя в Белоруссии.

В ближайшее время в Польшу прибудет подразделение британских войск численностью 100 человек для помощи польским пограничникам в охране границы с Белоруссией. А министр обороны Эстонии Калле Лаанет сообщил, что направит в Польшу 150 эстонских солдат в знак солидарности с Варшавой.