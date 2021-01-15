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Минск назвал фейком информацию о лагерях для протестующих

15 января 2021, 20:40  •  18 • Политика
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Оппозиция распространила запись, на которой якобы говорится о планах Минска загнать особо радикальных демонстрантов за колючую проволоку
МВД Белоруссии назвали фейковой информацию о якобы планах властей Республики создать некий "лагерь" для особо активных протестующих. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.
"Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом", – цитирует РИА "Новости" представителя министерства.
Ранее в пятницу, 15 января, оппозиционная группа BYPOL, называющая себя "объединением силовиков" страны, опубликовала якобы компрометирующую власти аудиозапись. Как утверждают члены организации, на ней слышен голос бывшего руководителя главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Николая Карпенкова, занимающего сейчас должность замминистра внутренних дел.
В частности, некий человек на записи говорит, что поручено создать в Республике "лагерь" за колючей проволокой для отселения "особо острокопытных" митингующих.
Находящийся за пределами Белоруссии оппозиционер Павел Латушко сообщил, что данная аудиозапись будет передана в ООН, ЕС, ОБСЕ, Совет Европы и отдельно властям России и США.

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