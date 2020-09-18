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Минск нашел радикальный ответ на санкции против Белоруссии

18 сентября 2020, 21:00  •  216 • Политика
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Власти Республики уже подготовили свои черные списки граждан Европы
Белоруссия может выйти из целого ряда международных организаций, если в отношении Республики Евросоюз введет рестрикции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей.
Он отметил, что страна готова к таким шагам Запада, однако сама первой не будет ничего предпринимать. Тем не менее, Минск даст адекватный ответ "на подобного рода разрушительные действия". Макей назвал радикальные меры, которыми власти страны могут отреагировать.
"Мы можем пересмотреть свое участие в различных инициативах, организациях, деятельность которых без Беларуси будет лишена смысла. Крайние меры, скажем так, это рассмотрение уровня дипломатического присутствия, возможности сохранения дипломатических отношений с тем или иным государством", – цитирует главу дипведомства его пресс-служба.
Более мягкой ответной мерой станут персональные санкции в отношении ряда еврочиновников и отдельных стран-членов ЕС. Макей подчеркнул, что списки уже готовы и рестрикции будут введены немедленно, как только Брюссель примет соответствующее решение по Белоруссии.
Также для защиты суверенитета государства изнутри и вне Минск может лишить аккредитации некоторые иностранные СМИ.
Впрочем, белорусские власти надеются на здравый смысл и благоразумие представителей Европейского союза.
Напомним, накануне Европарламент одобрил резолюцию, в которой говорится о непризнании президентских выборов в Республике. Кроме того, депутаты предлагают ввести жесткие ограничения, включая финансовые, в отношении всей страны и ряда официальных лиц Белоруссии за фальсификацию итогов голосования, насилие и репрессии. Также в черный список должны попасть и граждане РФ, оказывающие поддержку действующей власти.
Министры иностранных дел государств ЕС вопрос о персональных рестрикциях в отношении белорусских чиновников планируют обсудить 21 сентября.

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