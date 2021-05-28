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Минск нашел действенный ответ на санкции Киева

28 мая 2021, 16:50  •  727 • Политика
Фото: Star-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Бизнес Незалежной теряет последний рынок сбыта по широкому перечню товаров
Минск придумал достойный ответ на не дружественные шаги Киева. После решения Незалежной прервать авиасообщение с соседней страной, белорусские власти ввели режим индивидуального лицензирования на широкий перечень украинских товаров. Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка в пятницу, 28 мая.
По его данным, под режим индивидуального лицензирования попадают: кондитерские изделия и шоколад, соки и пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич и керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника, стиральные машины, мебель. Соответствующий перечень утвержден в Минске 26 мая. Постановление рассчитано на полгода, вступить в силу оно должно с 5 июня.
"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными",
– написал Качка в "Фейсбуке", пояснив, что режим индивидуального лицензирования фактически означает "ручное управление ввозом" украинской продукции в Белоруссию. Это весьма затруднит бизнес производителям Незалежной, рынок сбыта которых и так ограничен из-за разрыва связей с Россией.
Ранее Украина приняла очередной запрет на поставки электроэнергии из России и Белоруссии, а Минск запретил продавать Киеву бензин А-95. Учитывая, что, по разным данным, от 50% до 70% потребностей украинцев в этом виде топлива покрывала именно Белоруссия, в Незалежной в скором времени может возникнуть существенный дефицит А-95.
О том, какие еще потери ждут Украину из-за решения не летать через воздушное пространство Белоруссии, ранее рассказали местные эксперты. 
Украина присоединилась к авиабойкоту ряда европейских стран, после того как в Минске совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, на борту которого из Афин в Вильнюс летел журналист Роман Протасевич. Во время проверки документов в белорусском аэропорту его задержали по выдвинутым ранее обвинениям в экстремизме.
В связи с этим на Западе заподозрили президента РБ Александра Лукашенко в спланированной операции по захвату самолета. В НАТО даже предположили, что он действовал с согласия Кремля. Сейчас в Брюсселе обдумывают новые санкции против Минска, которые могут затронуть и Москву. 

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