«Минск наш!» Как зелёные человечки Беларусь оккупировали • 74 • Аналитика







Несмотря на то, что новость откровенно фейковая, она мгновенно разлетелась по интернет-пространству и вызвала в экспертном сообществе, особенно в украинском, панику и истерию. Вслед за inforesist.org информацию подхватили несколько других «сливных бачков» и достаточно раскрученный сайт Politeka, который смешал в кучу все мероприятия оперативной и боевой подготовки вооруженных сил Беларуси и России, в том числе и российско-белорусские учения ВДВ-ССО, которые проходят в Ульяновской области. То, что Ульяновская область находится более чем в полутора тысячах километров от Минска, для авторов не так важно. Сенсация, даже фейковая – важнее!





Массовости добавил ресурс «Вести-UA», специализирующийся на репостах «резонансной информации».



Наконец, реагирует и «Информационное сопротивление» балалаечника Тымчука, особо подчеркивая, что Береза всего лишь в 100 км от украинской границы и намекая на то, что пора рыть окопы на границе с Беларусью.



Далее новость подхватывают еще более раскрученные СМИ, среди которых украинский «Обозреватель», который выдал публикацию другого горе-аналитика и военного журналиста Мирослава Гая. В своей статье автор фейк о нахождении российской военной техники на территории Беларуси преподносит уже не как мнение отдельного журналиста, а факт. Вследствие глубокого анализа Гай пришел к выводу, что скорее всего российские войска на территории Беларуси проводят мониторинг польской стороны (!), где американцы поставили систему ПРО. Ну, или российских солдат готовят к миссии ООН вместо белорусов. Четко пан Гай еще не определился, но больший абсурд себе трудно представить.



В итоге вброс о российской технике на дорогах Беларуси стал настолько растиражированным, что некоторые приняли фейк за правду.



При этом никто из украинских военных журналистов и экспертов не удосужился хотя бы проверить информацию. Прежде чем заявлять о том, что «зеленые человечки блокируют дороги: «Минск наш», Беларусь уже одной ногой в Новобелоруссии», украинским «военным» журналистам не мешало бы посмотреть белорусскую прессу и прочитать, что в стране проходит проверка боеготовности армии с призывом двух тысяч резервистов, которые сформируют ряд подразделений отдельной механизированной бригады. Особое внимание хотелось бы обратить на то, что на предметах боевой формы одежды, принятой на вооружение белорусской армии, эмблемы, нарукавные знаки не носятся (источник).



Также писателям, которые мнят себя военными экспертами, было бы не лишним знать или уточнить, что при формировании новых подразделений им выделяется боевая техника, которая поступает с баз хранения вооружения и техники. К слову, одна из таких находится в городе Барановичи, и именно технику с этой базы, которая следовала в пункт назначения и увидели на фотографиях «эксперты». Естественно, техника «на хранении» лишена тактических знаков военных частей, потому как ни к одному из подразделений не приписана.



Стоит заметить, что это далеко не первый вброс о захвате Синеокой российскими войсками и военной техникой. До этого по такому же алгоритму отрабатывались и другие схожие тезисы: учение «Запад-2017» закончится оккупацией Беларуси; Россия разместит в Беларуси войска ПВО; во время учения«Запад-2017» будет нападение на Украину; российские войска остались в Беларуси после учения «Запад-2017» и др. Было у России две беды, да придумали третью!



Самое печальное, что ретрансляторами такого рода «сенсаций» выступают и представители военно-политической верхушки Украины, которые по роду своей деятельности не должны позволять себе вводить в заблуждение общественность.



Несмотря на все эти информационные вбросы и их низкопробный анализ, российских войск и военной техники на белорусской территории нет и не предвидится, за исключением совместных мероприятий боевой подготовки, но они проходят согласно плану и освещаются прессой. Россия для Беларуси как была, так и остается главным стратегическим союзником и партнером, а Минск для Москвы, в свою очередь, по-прежнему является своеобразным форпостом Кремля на западном направлении. Как говорится, собаки лают, караван идет.



Но очевидно, что расслабляться не стоит, потому как в свете нарастания противостояния Россия - НАТО информационное давление на Беларусь будет возрастать и надо быть готовым к серьезному противостоянию, в том числе и на информационном поле. 15 марта новостной портал inforesist.org сообщил о том, что «российские армейские подразделения перекрыли трассу Барановичи - Минск в районе населенного пункта Береза. Со ссылкой на публикацию в соцсетях киевского военного журналиста Юрия Колесникова утверждается, что в рамках проведения совместного российско-белорусского учения в районе н/п Береза размещены также подразделения БПЛА. Автор публикации в твиттере указывает на странность проводимых учений: «Солдаты без опознавательных знаков, номера техники закрашены, в эфире – тишина. Местных жителей не выпускают из населенных пунктов».Несмотря на то, что новость откровенно фейковая, она мгновенно разлетелась по интернет-пространству и вызвала в экспертном сообществе, особенно в украинском, панику и истерию. Вслед за inforesist.org информацию подхватили несколько других «сливных бачков» и достаточно раскрученный сайт Politeka, который смешал в кучу все мероприятия оперативной и боевой подготовки вооруженных сил Беларуси и России, в том числе и российско-белорусские учения ВДВ-ССО, которые проходят в Ульяновской области. То, что Ульяновская область находится более чем в полутора тысячах километров от Минска, для авторов не так важно. Сенсация, даже фейковая – важнее!Массовости добавил ресурс «Вести-UA», специализирующийся на репостах «резонансной информации».Наконец, реагирует и «Информационное сопротивление» балалаечника Тымчука, особо подчеркивая, что Береза всего лишь в 100 км от украинской границы и намекая на то, что пора рыть окопы на границе с Беларусью.Далее новость подхватывают еще более раскрученные СМИ, среди которых украинский «Обозреватель», который выдал публикацию другого горе-аналитика и военного журналиста Мирослава Гая. В своей статье автор фейк о нахождении российской военной техники на территории Беларуси преподносит уже не как мнение отдельного журналиста, а факт. Вследствие глубокого анализа Гай пришел к выводу, что скорее всего российские войска на территории Беларуси проводят мониторинг польской стороны (!), где американцы поставили систему ПРО. Ну, или российских солдат готовят к миссии ООН вместо белорусов. Четко пан Гай еще не определился, но больший абсурд себе трудно представить.В итоге вброс о российской технике на дорогах Беларуси стал настолько растиражированным, что некоторые приняли фейк за правду.При этом никто из украинских военных журналистов и экспертов не удосужился хотя бы проверить информацию. Прежде чем заявлять о том, что «зеленые человечки блокируют дороги: «Минск наш», Беларусь уже одной ногой в Новобелоруссии», украинским «военным» журналистам не мешало бы посмотреть белорусскую прессу и прочитать, что в стране проходит проверка боеготовности армии с призывом двух тысяч резервистов, которые сформируют ряд подразделений отдельной механизированной бригады. Особое внимание хотелось бы обратить на то, что на предметах боевой формы одежды, принятой на вооружение белорусской армии, эмблемы, нарукавные знаки не носятся (источник).Также писателям, которые мнят себя военными экспертами, было бы не лишним знать или уточнить, что при формировании новых подразделений им выделяется боевая техника, которая поступает с баз хранения вооружения и техники. К слову, одна из таких находится в городе Барановичи, и именно технику с этой базы, которая следовала в пункт назначения и увидели на фотографиях «эксперты». Естественно, техника «на хранении» лишена тактических знаков военных частей, потому как ни к одному из подразделений не приписана.Стоит заметить, что это далеко не первый вброс о захвате Синеокой российскими войсками и военной техникой. До этого по такому же алгоритму отрабатывались и другие схожие тезисы: учение «Запад-2017» закончится оккупацией Беларуси; Россия разместит в Беларуси войска ПВО; во время учения«Запад-2017» будет нападение на Украину; российские войска остались в Беларуси после учения «Запад-2017» и др.Самое печальное, что ретрансляторами такого рода «сенсаций» выступают и представители военно-политической верхушки Украины, которые по роду своей деятельности не должны позволять себе вводить в заблуждение общественность.Несмотря на все эти информационные вбросы и их низкопробный анализ, российских войск и военной техники на белорусской территории нет и не предвидится, за исключением совместных мероприятий боевой подготовки, но они проходят согласно плану и освещаются прессой. Россия для Беларуси как была, так и остается главным стратегическим союзником и партнером, а Минск для Москвы, в свою очередь, по-прежнему является своеобразным форпостом Кремля на западном направлении. Как говорится, собаки лают, караван идет.Но очевидно, что расслабляться не стоит, потому как в свете нарастания противостояния Россия - НАТО информационное давление на Беларусь будет возрастать и надо быть готовым к серьезному противостоянию, в том числе и на информационном поле. Автор: Сергей Острына Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 74 Источник Похожие новости Порошенко и его «поголовье»: фейк вместо индустриализации Записки Колорадского Таракана. Мы вам покажем настоящие выборы! «Минск наш!» Как зелёные человечки Беларусь оккупировали

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