Минск нанёс "удар под дых": Запад призвали готовиться к следующему раунду

Минск нанёс "удар под дых", когда задержал Романа Протасевича, который находился на борту самолёта Ryanair. Запад готовится к следующему раунду.

Задержание основателя Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) вызвало бурную реакцию со стороны западных стран.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил действия белорусских властей и призвал немедленно освободить Протасевича. В Литве возбудили уголовное дело по подозрению в захвате пассажирского самолёта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ввести санкции против тех, кто, по её мнению, причастен к инциденту с лайнером. Парламентарии в США, Великобритании, Ирландии, Польше, Чехии, Германии, Латвии и Литве призывают Международную организацию гражданской авиации провести расследование и ввести временный запрет на полёты в воздушном пространстве Белоруссии.

Автор портала "Катехон", в свою очередь, призывает "атлантистов" "воевать достойно" и не махать кулаками после драки. По его словам, западным странам пора привыкнуть, что на их давление и вмешательство теперь всегда будет соразмерный ответ.

Как бы вам ни хотелось играть "в одну калитку", суровая геополитическая действительность из раза в раз будет огорчать вас присутствием соперника по другую сторону шахматной доски, - пишет он.

Напомним, что в минувшее воскресенье самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден совершить посадку в Минске из-за сообщения о взрывном устройстве на борту лайнера. Бомбы в самолёте не оказалось, однако правоохранительные органы страны задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. После этого самолёт вылетел из Минска в Вильнюс.

Telegram-канал NEXTA во время массовых акций протеста в Белоруссии призывал людей выходить на улицу и фактически координировал деятельность протестующих. Белорусские власти полагают, что за NEXTA стоят польские спецслужбы, которые пытались осуществить госпереворот в соседней стране, разжигая беспорядки.