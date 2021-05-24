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Минск нанёс "удар под дых": Запад призвали готовиться к следующему раунду
24 мая 2021, 15:40 • 139 • Политика
Минск нанёс "удар под дых", когда задержал Романа Протасевича, который находился на борту самолёта Ryanair. Запад готовится к следующему раунду.
Задержание основателя Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) вызвало бурную реакцию со стороны западных стран.
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил действия белорусских властей и призвал немедленно освободить Протасевича. В Литве возбудили уголовное дело по подозрению в захвате пассажирского самолёта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ввести санкции против тех, кто, по её мнению, причастен к инциденту с лайнером. Парламентарии в США, Великобритании, Ирландии, Польше, Чехии, Германии, Латвии и Литве призывают Международную организацию гражданской авиации провести расследование и ввести временный запрет на полёты в воздушном пространстве Белоруссии.
Автор портала "Катехон", в свою очередь, призывает "атлантистов" "воевать достойно" и не махать кулаками после драки. По его словам, западным странам пора привыкнуть, что на их давление и вмешательство теперь всегда будет соразмерный ответ.
Напомним, что в минувшее воскресенье самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден совершить посадку в Минске из-за сообщения о взрывном устройстве на борту лайнера. Бомбы в самолёте не оказалось, однако правоохранительные органы страны задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. После этого самолёт вылетел из Минска в Вильнюс.
Telegram-канал NEXTA во время массовых акций протеста в Белоруссии призывал людей выходить на улицу и фактически координировал деятельность протестующих. Белорусские власти полагают, что за NEXTA стоят польские спецслужбы, которые пытались осуществить госпереворот в соседней стране, разжигая беспорядки.
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