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Минск начал учения по действию в "меняющейся обстановке". Армия приведена в боеготовность

25 августа 2020, 14:00  •  60 • Политика
Минск начал военные учения по действию войск в условиях "динамически меняющейся обстановки". Армия приведена в состояние боевой готовности.
Об этом в понедельник сообщило Министерство обороны Белоруссии. Учения стартовали 24 августа.
Цель проверки - оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днём и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск, - говорится в сообщении.
Минобороны республики добавило, что некоторые воинские части будут приведены в высшую степень боевой готовности. При этом отмечается, что в учениях примут участие резервисты.
Напомним, что в Белоруссии уже несколько недель не утихают протесты, которые вспыхнули после того как ЦИК страны объявил результаты президентских выборов. Сторонники проигравшего кандидата Светланы Тихановской вышли на улицы, требуя пересчёта голосов. Сама Тихановская сперва отказалась от дальнейшей политической деятельности, однако затем неожиданно поменяла позицию. Она объявила себя лидером нации и инициировала создание Координационного совета по передаче власти. Правоохранительные органы расценили это как попытку захвата власти в стране.

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