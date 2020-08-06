Минск на поводу у Киева? Гордон раскрыл решение Лукашенко по задержанным русским "наёмникам"

Напомним, ранее Украина затребовала провести экстрадицию русских "наёмников", задержанных под Минском, кто воевал в Донбассе против ВСУ. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью с ним якобы пообещал выдать этих людей Незалежной и дать зелёный свет. При этом журналист упомянул, что президент Украины Владимир Зеленский уже просил передать этих задержанных.

"По его (Лукашенко. - Ред.) словам, будет дан зелёный свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают всё необходимое для передачи преступников как в Россию, так и на Украину", - утверждает Гордон в интервью "Радио Свобода".

При этом он, судя по всему, даже мысли не допускает, что Минск может не пойти на поводу у Киева. Однако такая вероятность велика, поскольку официальных заявлений по выдаче русских "наёмников" Украине не было. В телефонном разговоре с Зеленским Лукашенко обратил внимание украинского коллеги на то, что работать по данному делу правоохранительные органы будут в рамках подписанных с Москвой и Киевом международных соглашений.

Как считает военный эксперт Алексей Леонков, это была просто "очередная активка главы офиса президента Володимира Зеленского - Ермака и его ручного пиарщика Кирилла Тимошенко".

Гордон также отметил, что его "приятно вдохновила решимость президента Лукашенко защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны". По мнению журналиста, именно этого не хватило Незалежной, когда она потеряла Крым и полуостров вошёл в состав России.