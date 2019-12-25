Минск-Москва: Между нами «раздорожье» или тает лед?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал острое интервью радио «Эхо Москвы». Такое, что журналисты кинулись к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с вопросами - а как в Кремле ко всему этому относятся? А вот так - читайте сами.

Лукашенко: Мы нахлебники? Обидно...

«Мне просто обидно, что спустя мои 25 и Путина 20 лет мы находимся на этом раздорожье. Вот этого у нас быть не должно было. Опасно, когда в российских СМИ «обижают белорусов, называя их нахлебниками России. Когда начинаете что-то считать… Вы обижаете не только меня… и мои дети старшие тоже обижаются: что мы, действительно, нахлебники?»

Песков: Шероховасти есть, но фон это не портит

«Переговоры свидетельствуют скорее об обратном. Правительства России и Белоруссии проделали титаническую работу по продвижению в русле интеграции двух стран и укрепления Союзного государства. Остаются несогласованные вопросы, шероховатости есть и они неизбежны. Но общий фон это не портит.»

Лукашенко: И забираю реверсом трубу

«Через Беларусь проходят три трубы нефтепровода «Дружба». На первом этапе я забираю одну трубу... Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально - я заберу реверсом вторую трубу... Я могу - это самый дешевый маршрут - через Польшу, взять саудовскую нефть или американскую, что дешевле с рынка...»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Песков: Мы не хотим уподобляться

«Это коммерческий вопрос. Если есть более выгодные для Белоруссии варианты, чем предлагает Россия, она вольна воспользоваться ими. Мы не хотим уподобляться одной известной стране (имелись ввиду США, - ред.), которая силой навязывает свою продукцию гораздо дороже чем то, что есть на рынке... Нынешний уровень интеграции России и Белоруссии не предусматривает равных условий для потребителей двух стран. В будущем, при более продвинутом уровне интеграции, это станет возможным.»

Лукашенко: НАТО не перенесет, если Россия нарушит наш суверенитет

«Что касается Запада. Если Россия, ну вдруг Россия, как у нас тут некоторые говорят, да и у вас, попробует нарушить наш суверенитет, ну вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество, они уже окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они в чем-то будут правы»

Песков: В Кремле внимательно следят

«В Кремле, конечно же, серьезно относятся ко всем заявлениям президента Белоруссии и внимательно следят за ними.»