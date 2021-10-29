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Минск лишил Вашингтон связи с белорусскими общественниками

29 октября 2021, 15:35  •  110 • Политика
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцы обещают продолжать укреплять демократию в республике, несмотря на противодействие местных властей
В Белоруссии будут закрыты офисы отдела по связям с общественностью посольства США и агентства США по международному развитию (USAID), в том числе Американский центр в Минске. Этого потребовали местные власти. Соответствующее решение они довели до сведения американской стороны 20 октября 2021 г., говорится в сообщении посольства США в Минске.
В обращении спецпредставителя США по Белоруссии Джули Фишер, опубликованном на сайте дипмиссии в пятницу, 29 октября, отмечается, что белорусские власти "испытывают глубокую неуверенность", раз принимают меры, препятствующие работе посольства. Однако они ничего не добьются: работа США по продвижению демократии в республике будет продолжена, заверила представитель Госдепа.
"Эти меры не заставят нас отказаться от действий, которые приносят пользу белорусскому народу",
– подчеркнула Фишер, отметив при этом, что из-за требований Минска работу потеряют 20 белорусов, ранее трудившихся в посольстве.
Ранее Белоруссия отозвала свое согласие на кандидатуру Фишер в качестве посла. Однако американка продолжила работу на этом поприще и за пределами республики. В частности, она привлекла внимание Запада к продвижению Москвы и Минска в процессе создания Союзного государства. По мнению Фишер, это грозит белорусам потерей национальной идентичности. 

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