Минск, как? Захарова одним видео с мигрантами загадала неразрешимую загадку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку "сдала" президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликовав видео у себя в соцсетях и сыронизировав на тему мигрантов и неразрешимой загадки.

"Ещё одна группа мигрантов пересекает мексикано-американскую границу, - написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отшутившись в адрес Запада. - Видимо, президент (Белоруссии Александр) Лукашенко перебросил ВМФ Беларуси к берегам Техаса".

Продолжая иронизировать, дипломат подметила, что, мол "ни у кого не должно возникать сомнений, что снизу их поддерживает белорусская субмарина". Завершила свой юмористический пост Захарова неразрешимой загадкой:

"Загадка в том, как Минску удалось это сделать, не привлекая внимание ПАСЕ".

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